نصف سعة في ملعب رادس لمباراة الترجي والأهلي



تونس (د ب أ)

تقام مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس بنصف سعة ملعب رادس، وذكرت تقارير إخبارية، عقب الاجتماع الأمني المخصص للمباراة في ولاية بن عروس، عن موافقة السلطات على حضور 27 ألف متفرج في المباراة التي ستقام السبت المقبل.

ويضم العدد المسموح له بالحضور قرابة 17 ألف متفرج من حاملي الاشتراكات السنوية، بينما سيتم طرح أكثر من تسعة آلاف تذكرة فقط للبيع، فيما سيتم السماح بدخول جماهير الأهلي التي ستحضر إلى تونس مجانا الى الملعب. ويخضع حضور الجماهير في الملاعب التونسية لقيود منذ أحداث الثورة عام 2011 لدواعٍ أمنية.