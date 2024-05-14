«الملك» يحتفظ بلقب دوري أقوياء اليد للمرة الثامنة

رضا سليم (الشارقة)

احتفظ فريق الشارقة بلقب دوري اليد للمرة الثامنة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخه بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 25-20 في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما بصالة نادي البطائح ليواصل الملك الشرقاوي السيطرة على بطولات الرجال بعد الفوز بكأس السوبر وكأس الاتحاد وكأس الإمارات، ويتبقى في الموسم كأس رئيس الدولة.

وحضر المباراة ومراسم التتويج، غانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين.

خطف الشارقة ضربة البداية بهدف محمود فايز، وتعادل سريعاً البرازيلي أكاسيو، وعاد التقدم شرقاوياً من رمية جزائية، عن طريق عبدالله فاروق، ووقف عبدالرحمن خميس حارس الفرسان أمام تسديدات مصباح الصانعي وعبدالله فاروق في الوقت الذي منع فيه الحارس محمد إسماعيل أكثر من فرصة، إلا أن التقدم الأول للفرسان 3-2 عن طريق محمد جمعة جاء في الدقيقة الخامسة، وتكرر التعادل 4 مرات في أول 10 دقائق، وتغيرت النتيجة لمصلحة الملك 6-4 وهو ما دفع وليد بن عمر لطلب الوقت المستقطع الأول في المباراة، وتصل النتيجة إلى 8-5 في منتصف الشوط.

يقدم محمد إسماعيل حارس الشارقة مستوىً متميزاً بعدما وقف أمام هجمات الفرسان وتصدى لرمية جزائية، وتتغير النتيجة لمصلحة الملك إلى 9-6، وينتهي الشوط الأول بتقدم الملك 10-8.

ومع بداية الشوط الثاني، يتعادل الفرسان 10-10 في أول 6 دقائق بعدما صام لاعبو الملك عن التسجيل، إلا أنهم عادوا بالتقدم 18-13 في منتصف الشوط، وتدخل المواجهة آخر 5 دقائق، ويحسمها الملك الشرقاوي لمصلحته بنتيجة 25-20.

أدار النهائي الطاقم البحريني، حسين الموت وسمير مرهون، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وعلي جعفر، والمراقبان جمال سيف ومحمد ناصر.