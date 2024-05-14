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الرياضة

منتخب القوى يشارك في «بارالمبية العالم» باليابان

منتخب القوى يشارك في «بارالمبية العالم» باليابان
15 مايو 2024 00:53

طوكيو (الاتحاد)

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يشارك منتخب العاب القوى البارالمبية في بطولة العالم التي تقام في مدينة كوبي اليابانية خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو الجاري بـ 9 لاعبين ولاعبات بجانب أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 100 دولة، ووصلت بعثة المنتخب، برئاسة ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية إلى مقر إقامتها في مدينة كوبي، واستهلت تدريباتها وتحضيراتها الفنية استعداداً لانطلاق المنافسات.
وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أهمية مشاركة المنتخب في هذه البطولة التي تعد من المحطات المهمة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وأوضح أن اللجنة تسعى لحجز المزيد من بطاقات التأهل إلى «باريس 2024» في ظل امتلاك الإمارات لـ 7 بطاقات ضمنت التأهل بالفعل، بواقع 5 بطاقات في الرماية وبطاقة في الدراجات ومثلها في ألعاب القوى، مشيراً إلى أن هناك أكثر من فرصة للتأهل إلى باريس 2024، سواء في ألعاب القوى أو رفعات القوة من خلال مشاركة مهمة في بطولة العالم في جورجيا خلال يونيو المقبل. وأضاف أن 30 لاعباً ولاعبة حققوا الأرقام المؤهلة للمشاركة في بطولة العالم باليابان بواقع 22 لاعباً و8 لاعبات، وتم اختيار 9 لاعبين ولاعبات فقط.

منتخب القوى
اليابان
العاب القوى
الإمارات
باريس
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