شرودر: «العين» بيتي الثاني.. وسعيد بالعودة في النهائي

معتصم عبدالله (دبي)

طوى النصر ملف الدوري بفوزه «المعنوي» على ضيفه خورفكان 2-1، من «الجولة 23»، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، وحول تركيزه الكامل للمباراة الأهم في الموسم الحالي 2023-2024، في مواجهة غريمه الوصل على لقب البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة مساء الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بالعين.

وعبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» الحالي، والمدرب السابق لفريق نادي العين، عن سعادته بعودة «الأزرق» المرتقبة للعب في استاد هزاع بن زايد معقل «الزعيم» في نهائي «البطولة الأغلى»، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «سعداء في الجهاز الفني بالعودة للعب في العين واستاد هزاع بن زايد». وأضاف: «العين بيتي الثاني وقضينا أوقاتاً جيدة وسعيدة في بداية موسمي الأول بالإمارات، ولأكون صادقاً فإن النهائي يبقى الأهم في أي ملعب، ولكن اللعب في العين يبعث على الشعور بالراحة».

وانفصل المدرب الهولندي الحالي لـ«العميد» بالتراضي من تعاقده السابق مع العين، بعدما قاد «الزعيم» في 14 مباراة بجميع البطولات خسر منها مباراتين «خارج قواعده» وفاز في 12، وتأهل مع العين إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات.

ويرتبط شرودر بذكريات جيدة مع المباريات على استاد هزاع بن زايد معقل «الزعيم»، بعدما قاد الفريق في 6 مباريات على الملعب الرائع حصد فيها «العلامة الكاملة» بالفوز في دوري أدنوك للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما خسر مباراتين خارج ملعب «الزعيم» أمام الوصل 1-3، والنصر 0-1 في الدوري.

واستمرت النتائج الإيجابية لشرودر في المباريات على استاد هزاع بن زايد بعد انتقاله لتدريب نادي النصر، حيث قاد الأخير لفوز معنوي على حساب «الزعيم» بنتيجة 2-1 في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب الفوز 3-1 في مباراة الفريقين ضمن «الجولة 18» لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل المجموع الإجمالي للمباريات، التي قاد فيها شرودر فريقي العين والنصر على «استاد هزاع بن زايد» إلى 8 مباريات حقق فيها الفوز بالعلامة الكاملة.

ورأى شرودر أن النصر والوصل استحقا الوصول إلى نهائي «البطولة الأغلى»، وأضاف تعليقاً على مباراة «الديربي» المرتقبة مساء الجمعة: «الآن جميع من في النادي من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجمهور يتأهب للمواجهة الأهم أمام منافس قوي».

مباريات شرودر على استاد هزاع بن زايد

العين - بني ياس 3-2 «دوري أدنوك للمحترفين»

العين - البطائح 2-1 «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

العين - عجمان 6- 0 «دوري أدنوك للمحترفين»

العين - آهال التركماني 4-2 «دوري أبطال آسيا»

العين - الفيحاء السعودي 4-1 «دوري أبطال آسيا»

العين - الإمارات 3-1 «دوري أدنوك للمحترفين»

العين - النصر 1-2 «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

العين - النصر 1-3 «دوري أدنوك للمحترفين»