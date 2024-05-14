منتخب البلياردو يشارك في بطولات غرب آسيا والعرب والعالم

دبي (وام)

تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في البطولة التصنيفية للبلياردو للانضمام إلى تشكيلة منتخب البلياردو للرجال المشارك في بطولتي غرب آسيا، وكأس الاتحاد العربي بالبحرين، وكأس العالم بالسعودية، وكانت البطولة التصنيفية للبلياردو التي أقامها اتحاد اللعبة قد شهدت فوز كل محمود شريف بالمركز الأول، وطلال البلوشي بالمركز الثاني، وعبدالله جمعة بالمركز الثالث.

وأقيمت التصفيات بالنظام المفتوح، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين تأهل منهم إلى الجولتين الحاسمتين أفضل 8 لاعبين على مستوى الدولة، وأسفرت النتائج عن تشكيل المنتخب الذي سوف يشارك في بطولة غرب آسيا بالبحرين، خلال الفترة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، باللاعبين الثلاثة الأوائل في البطولة، وذلك في منافسات فردي الـ9 والـ10 كرات، وزوجي الـ9 كرات للرجال، علاوة على اللاعبين عبدالله الحمادي، وسالم النعيمي في منافسات الناشئين. وفي بطولة كأس الاتحاد العربي التي تستضيفها البحرين أيضاً، خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو المقبل، يشارك 4 لاعبين، هم محمود شريف، وعبدالله جمعه، وخالد الزرعوني، وعبد السلام البلوشي، في منافسات فردي الـ9 والـ10 كرات، والفرق 10 كرات، كما يشارك المنتخب في بطولة العالم.