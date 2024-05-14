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الرياضة

الوحدة يبحث عن التعويض أمام الوصل في كأس الإمارات للسلة

الوحدة يبحث عن التعويض أمام الوصل في كأس الإمارات للسلة
15 مايو 2024 00:53

علي معالي (دبي)

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يبحث فريق الوحدة عن تعويض خسارة مباراة الذهاب مع الوصل عندما يلتقيه اليوم في أبوظبي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الإمارات، حيث يحتاج «العنابي» إلى الفوز من أجل التأهل للمربع الذهبي. وكانت مباراة الذهاب التي جرت في زعبيل بدبي قد انتهت بفوز «الإمبراطور» بنتيجة 91- 86، في مباراة قدم خلالها الوحدة مستوى متميزاً للغاية، ويسعى مدرب الفريق السوري نضال بكري إلى تحقيق هدف التأهل للمربع معتمداً على مجموعة من اللاعبين أصحاب المواهب المختلفة في مواجهة أبناء زعبيل أصحاب الخبرات الكبيرة. وفي مباراة ثانية، يلتقي الشارقة مع الظفرة في نفس الدور، وكان «الملك» قد حقق انتصاراً مريحاً في الذهاب بنتيجة 95-67، ويمتلك الشارقة خبرات كبيرة بين صفوفه، في حين يطمح «الفارس» إلى تحقيق المفاجأة، وكانت مباراة الذهاب قد سارت في مجملها لمصلحة الشارقة. ويتأهل من هاتين المباراتين، فريقان لينضما إلى شباب الأهلي والنصر في المربع الذهبي، وسوف يسدل الستار على آخر بطولات الموسم يوم 24 من الشهر الجاري.

الوحدة
الوصل
أبوظبي
العنابي
كأس الإمارات
كرة السلة
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