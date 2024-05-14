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الرياضة

«دبي الرياضي» يطلق مبادرة تأهيل مدربي الأكاديميات

«دبي الرياضي» يطلق مبادرة تأهيل مدربي الأكاديميات
15 مايو 2024 00:53

دبي (الاتحاد) 

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أطلق مجلس دبي الرياضي، مبادرة لتأهيل وتطوير قدرات المدربين العاملين بالأكاديميات الرياضية العاملة في الدولة بمختلف الألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع الأكاديميات الخاصة الدولية والمحلية، من خلال إطلاق دورات تدريبية تخصصية بإشراف خبراء رياضيين من مختلف الأندية الدولية.
وأجرى مجلس دبي الرياضي عدة لقاءات مع مسؤولي الأكاديميات الدولية المختلفة العاملة في دبي لمناقشة خطة العمل لتنفيذ المبادرة وتنظيم الدورات التدريبية المكثفة، والتي ستتواصل على مدار الموسم الرياضي، وعقد آخر اجتماع مع ممثلي أكاديميات كرة القدم الدولية في دبي وهي: برشلونة وريال مدريد والليجا وأجاكس ويوفنتوس وباريس سان جرمان ومؤسسة سي بي اف فوتبول مانجمنت بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وعدنان العيوني أخصائي أول شركات كرة القدم.
وتأتي المبادرة ضمن الخطة التنفيذية لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية (2023-2033) في الجانب المتعلق بتطوير الكوادر الوطنية وتنمية قدرات المدربين، والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التدريب، بما يعزز مكتسباتهم الفنية والعلمية ويسهم في حسن صقل المواهب الرياضية، كما أنها تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرياضة.
وسيتم تنظيم برنامج سنوي لعقد الدورات التدريبية المخصصة لمدربي أكاديميات كرة القدم بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز وتحسين المهارات الأساسية للمدربين والمعرفة التكتيكية والفنية والقياسات البدنية، بما في ذلك عناصر التواصل والتحفيز واستراتيجيات اللعب وأساليب تطوير اللاعبين والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية لتحديد اللاعبين الموهوبين، وإعداد برامج تدريبية لتعزيز أدائهم في مختلف الفئات العمرية، وتطوير الأساليب التدريبية وفقاً لمستويات التدريب.
وتتضمن الدورات التدريبية إجراء مزيج من المحاضرات والتمارين النظرية والعملية ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية، وذلك بعد تحديد احتياجات المدربين، كما سيتم تنويع موضوعات الدورات التدريبة لتشمل كافة المجالات الفنية والإدارة الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ويتم تحديد موضوعات الدورات التدريبية حسب مستوى المدربين، وسيتم توفير التوجيه اللازم للمدرب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والالتزام بجدول الأعمال، وسيتم إجراء تقييم ما بعد التدريب لقياس مستويات معرفة المدربين ومهاراتهم، ويكتسب المدرب نقاط بعد كل دورة، ويتم اعتماد مجموع النقاط لتكون في الملف الخاص بكل مدرب.

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