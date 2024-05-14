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الرياضة

«بريميير بادل» تجمع النخبة في دبي

«بريميير بادل» تجمع النخبة في دبي
15 مايو 2024 00:53

دبي (الاتحاد)

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كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 دبي عن إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر البطولة، بالإضافة إلى وضع رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة للاستفادة من البطولة الدولية في ترك أثر مميز لإمارة دبي، من خلال تعزيز النمو المستمر لرياضة البادل في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.
وتستعد الإمارة لاستضافة أول بطولة تابعة للجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل بين 3 و10 نوفمبر في ملاعب البادل المخصصة ضمن استاد سوق دبي الحرة للتنس. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الاستضافة لعدة أعوام التي وقعها اتحاد البادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، مع جولة بريمير بادل وشركة جالوب جلوبال التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل: «يشكل إطلاق بطولة بريميير بادل P1 دبي محطة مفصلية لهذه الرياضة التي تمتاز بشعبية واسعة في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز انتشار رياضة البادل في إمارة دبي النابضة بالحياة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة مركزاً رائداً للرياضة، والوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والسياحة. ويسعدنا العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لنكون في طليعة هذه الجهود الهادفة إلى تسليط الضوء على إرث رياضة البادل داخل الملاعب وخارجها».
وتعد نسخة دبي واحدة من بطولات الموسم الذي يتألف من 25 بطولة، تقام في 18 دولة ضمن خمس قارات، وتستقطب البطولة 320 لاعباً ولاعبة عالميين ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، بمن فيهم أرتورو كويلو وأريانا سانشيز فالادا وخوان ليبرون وأليخاندرو جالان وأوستن تابيا وفرانكو ستوبا وبياتريس جونزاليس وديلفينا بريا. كما تقدم البطولة مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو. 
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس الانتشار الواسع لملاعب البادل في دبي خلال السنوات الماضية تنامي شعبية هذه الرياضة على الصعيدين المحلي والعالمي. وفي ضوء هذا التوجّه الجديد، فإنه يسرنا استضافة الدورة الأولى من بطولة بريميير بادل P1 دبي، التي من شأنها إثراء أجندة الفعاليات التي تستضيفها الإمارة على مدار العام. وتتزايد أهمية الرياضة كركيزة أساسية في منظومة السياحة والفعاليات، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانتها مدينةً عالميةً رائدة للأعمال والترفيه. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفعالية المميزة نجاحاً كبيراً في تقديم تجربة استثنائية للرياضيين، وكذلك الجمهور من داخل الدولة وخارجها».

دبي
البادل تنس
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