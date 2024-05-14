طبيب المستقبل بطل في الشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

توج الدولي الإماراتي، وطالب كلية الطب، بجامعة الإمارات في العين، عبدالعزيز الشامسي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج. وأثبت عبدالعزيز الشامسي تفوقه العلمي والرياضي، وحصد كأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 8 نقاط من خلال ثمانية انتصارات وخسارة وحيدة من صاحب المركز الثاني الإماراتي عبدالله يونس الخميري، الذي حصد الميدالية الفضية برصيد 7.5 نقطة، وجاء الإماراتي غيث سعيد النعيمي في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 7 نقاط.