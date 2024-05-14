«الإعصار» يودع «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

ودع حتا دوري أدنوك للمحترفين، وأصبح أول فريق يهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بعد التعادل أمام الشارقة 0-0، أمس، على استاد الشارقة في الجولة الـ 23 من الدوري، بعدما ارتفع رصيد «الإعصار» 8 نقاط بالمركز الأخير، مع تبقي أربع مباريات له، لن يشفع الفوز بها في البقاء، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.

وحقق عجمان الفوز على الجزيرة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد بن سعيد، ليتقدم «البركان» إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة، ويتراجع «فخر أبوظبي» إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

تصدى علي خصيف حارس الجزيرة لضربة جزاء نفذها وليد أزارو في الدقيقة الـ 73، إلا أن عرقلة من كوليبالي للمهاجم المغربي، خلال محاولة متابعة الكرة، أدت لاحتساب ركلة جزاء ثانية مباشرة، وهذه المرة نجح أزاور في تسجيلها بنجاح في الدقيقة الـ 79.

أضاع علي مبخوت مهاجم الجزيرة ركلة جزاء بعدما سددها فوق المرمى في الدقيقة الـ 88، وعاد أزارو ليسجل الهدف الثاني برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها جانلوكا مونوز في الدقيقة الـ91.

وحول بني ياس تأخره بهدفين مقابل لا شيء أمام البطائح إلى تعادل 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «السماوي» في الشامخة. وحصل بني ياس على نقطة مهمة ليصل برصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، ليبتعد عن صراع الهبوط، فيما رفع البطائح رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.

وظهر الضيف بمستوى أفضل في بداية اللقاء، ونجح أناتولي في تسجيل هدف التقدم للراقي في الدقيقة الـ 15، قبل أن يعزز باولو هنريكي بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، ظهر بني ياس بشكل أفضل، ونجح سولجمانوف في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة الـ 57، قبل أن يدرك يوسف نياكاتيه هدف التعادل في الدقيقة الـ 63، فيما شهد الوقت المحتسب بدل من الضائع إثارة بالغة بتسجيل نياكاتيه هدف التقدم للسماوي في الدقيقة الـ 93، قبل أن يدرك محمد الحمادي التعادل سريعاً في الدقيقة الـ 95، لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.