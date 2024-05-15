«الريال» لا يرحم!

مدريد (أ ف ب)



أكرم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وفادة ألافيس بخماسية نظيفة، بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، في المرحلة السادسة والثلاثين.

والفوز هو التاسع توالياً لـ «لوس بلانكوس» علماً بأنه حسم لقب «الليجا» في الرابع من مايو الحالي «المرحلة 34»، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني «فاز 4-3 بإجمالي المباراتين»، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأوّل من يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة، متقدماً بفارق 17 نقطة عن برشلونة الذي يلعب ضد الميريا في هذه الجولة.

ومنح مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفرصة للاعبين اثنين عادا من الإصابة مؤخراً، وهما الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، بعد إصابتهما في مطلع الموسم في الرباط الصليبي.

وتألق كورتوا بالتحديد بالتصدي لأكثر من كرة خطرة طوال الدقائق التسعين.

افتتح هداف ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام التسجيل، بعد مرور 10 دقائق، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي، متخلفاً بفارق هدف واحد عن مهاجم جيرونا الأوكراني أرتيم دوفبيك.

وأضاف فينيسيوس جونيور الثاني، بتمريرة من الفرنسي أدوار كامافينجا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة «27»، قبل أن يعزز الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث، إثر تمريرة من بيليجهام، ليسدد الكرة في سقف الشبكة «45».

وأضاف الريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس «70»، بتمريرة من بيلينجهام أيضاً، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا جولر «19 عاماً» مهرجان الأهداف «81»، مسجلاً رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها، علماً بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.

وفشل فيرونا، مفاجأة الموسم في الصعود إلى المركز الثاني موقتا على حساب برشلونة، بسقوطه على أرضه أمام فياريال 0-1.

وبقي جيرونا ثالثا برصيد 75 نقطة، لكنه كان ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في وقت سابق.

وسجل البوركينابي برتران تراوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وفي مباراة أخرى، تعادل أوساسونا مع مايوركا 1-1.