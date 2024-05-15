شفيونتيك إلى «المربع الأخير» في روما

روما (أ ف ب)



واصل التشيلي أليخاندرو تابيلو الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً في الدور الثالث، شقّ طريقه في دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، وبلغ ربع النهائي، بعد تغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 7-6 و7-6، فيما كانت طريق البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً سهلة نحو المربع الأخير في فئة السيدات.

وتعرّض الروسي دانييل مدفيديف المصنّف رابعاً عالمياً وحامل اللقب لخسارة مفاجئة على يد الأميركي تومي بول 1-6 و4-6.

فاجأ تابيلو «26 عاماً» والمصنّف 32 الجميع حين أقصى ديوكوفيتش المتوّج بـ24 لقباً في البطولات الكبرى في مجموعتين الأحد الماضي.

وبلغ التشيلي ربع نهائي إحدى دورات الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته ويلعب مع الصيني تشانج تشي تشن الفائز على البرازيلي تياجو مونتيرو 7-6، 6-3.

وخاض تابيلو مواجهةً صعبةً أمام منافسه وتمكّن من حسم المجموعة الأولى، بعد شوط فاصل كسر فيه إرسال الروسي ثلاث مرات فيما خسر إرساله مرتين.

واحتاج أيضاً إلى شوط فاصل أطول في المجموعة الثانية لحسم فوزه الصعب.

قال بعد المباراة «مجرّد وصولي إلى أوّل ربع نهائي لي هو شعور لا يُصدّق، أحاول استيعاب الأمور الآن، إنه شعورٌ جنوني».

وأضاف «كان هناك الكثير من التوتّر هناك، مثل الشعور بأن الذراع أصبحت ثقيلة جداً، وفي الإرسالات الأخيرة كنت أفكّر بأنه يجب أن أخاطر بكل شيء».

وتابع «مع الفوز قبل يومين على ديوكوفيتش كان الأمر جنونياً، احتجت إلى إغلاق هاتفي والتواجد مع الفريق، مع الناس القريبين مني».

ووصل مشوار مدفيديف حامل اللقب والمصنّف رابعاً عالمياً إلى النهاية، بعد أن ظهر بأداء اقل من المعهود أمام بول الذي حقق فوزه الأول على حساب بطل فلاشينج ميدوز السابق.

وضرب بول موعداً في الدور ربع النهائي مع البولندي هوبرت هوركاتش الذي كان قد أقصى الإسباني رافايل نادال من البطولة.

وكان مدفيديف «28 عاماً» يحظى بفرصة كبيرة لإحراز اللقب من جديد بعد إعلان العديد من نجوم اللعبة انسحابهم، على غرار الاسباني كارلوس ألكاراز الثالث والإيطالي يانيك سينر الثاني، فضلاً عن خروج ديوكوفيتش، والدنماركي هولجر رونه، والروسي اندري روبليف.

وبعد ان حسم الأميركي المجموعة الاولى 6-1 بسهولة، تقدم الروسي 2-0 في مطلع المجموعة الثانية، بيد أن بول عاد وفاز بأربعة أشواط متتالية، ليتقدم 4-2، وحافظ على تقدمه حتى نهايتها ليفوز بالمباراة.

وواصل الألماني الكسندر زفيريف المصنّف خامساً عالمياً وحامل لقب دورة روما 2017 مشواره بنجاح بفوزه على البرتغالي نونو بورجيش 6-2 و7-5 ليضرب موعداً مع الأميركي تايلور فريتز الفائز على البلغاري جريجور ديميتروف العاشر 6-2، 6-7 ، 6-1.

وامتدت المباراة بين فريتز وديميتروف ساعتين و43 دقيقة، ارتكب فيها البلغاري مجموعةً كبيرةً من الأخطاء، ولم يتمكّن من كسر إرسال منافسه.

واحتاج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن الى ساعة فقط لتخطي الأسترالي أليكس دي مينور 6-2 و6-1 ويلتقي التشيلي نيكولاس ياري الفائز على الفرنسي الكسندر مولر 7-5 و6-3.

ولدى السيدات، بلغت البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً نصف النهائي بسهولة، بعد فوزها على الأميركية ماديسون كيز 6-1، 6-3.

ولم تخسر شفيونتيك «22 عاماً» المتوّجة باللقب عامي 2021 و2022 أي مجموعة في العاصمة الإيطالية حتّى الآن في هذه النسخة.

وستلعب البولندية التي خرجت من ربع النهائي في العام الماضي مع الأميركية كوكو جوف الثالثة الفائزة على الصينية تشينوين جنغ السابعة 7-6 و6-1.

وكسرت شفيونتيك إرسال منافستها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، قبل أن تفعلها مرة في المجموعة الثانية وتحسم الفوز.

قالت بطلة رولان جاروس ثلاث مرات، بعد مباراتها «أنا فخورة جداً بنفسي لأنني أشعر بأني ألعب أفضل وبالطبع هذا هو اليوم الأفضل لي في روما».

وفازت شفيونتيك بثلاثة ألقاب منذ بداية العام، آخرها دورة مدريد قبل نحو أسبوعين بعد فوزها أيضاً في إنديان ويلز والدوحة، وهي تستعد حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في وقت لاحق هذا الشهر.