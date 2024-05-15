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الرياضة

جوبير.. «غرامة حركة»!

جوبير.. «غرامة حركة»!
15 مايو 2024 08:17

نيويورك (أ ف ب)

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غُرّم الفرنسي رودي جوبير، لاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز 75 ألف دولار، بسبب ما أسمته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «القيام بحركة غير لائقة وغير مهنية» وتشكيكه في «نزاهة الدوري والحكام».
وشوهد جوبير وهو يفرك إبهامه على أصابعه، في إشارة إلى «رشوى المال»، خلال خسارة مينيسوتا أمام دنفر حامل اللقب 107-115 في مينيابوليس.
وجاء تصرف النجم الفرنسي، إثر احتساب خطأ عليه، قبل 4 دقائق من نهاية الربع الأخير.
وكان لاعب ارتكاز يوتا جاز السابق قد اختير أفضل لاعب دفاعي في الدوري للمرة الرابعة القياسية الأسبوع الماضي.
وبعد خسارة تمبروولفز الأخيرة، تعادل الفريقان 2-2 في السلسلة التي تجمعهما ضمن الدور الثاني في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».
وقالت الرابطة إنّ العقوبة تأخذ في عين الاعتبار «تاريخ من التصرفات غير اللائقة من جوبير تجاه الحكام».
وسبق لجوبير أن غُرّم مئة ألف دولار من قبل رابطة الدوري في 10 مارس الماضي، لقيامه بالإشارة ذاتها خلال الخسارة أمام كليفلاند كافالييرز 104-113 بعد وقت إضافي.
وبعد المباراة، قال جوبير إنّ المراهنات «تسبّب ضرراً للرياضة».

 

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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