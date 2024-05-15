بوستيكوجلو يهاجم لاعبي وجماهير توتنهام!

لندن (رويترز)



انتقد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الغاضب عقلية لاعبي النادي وجماهيره بعد الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر سيتي الساعي للقب الرابع توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي قضت على آمال فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.

وقبل المباراة قال بوستيكوجلو إن فريقه ليس منشغلاً بالمنافسة بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري، معتبراً مواجهة السيتي تحدياً من نوع خاص لتقييم فريقه أمام الأفضل.

كما نفى المدرب فكرة أن أغلب جماهير توتنهام ترغب في أن يخسر الفريق من أجل تبديد آمال غريمه المحلي أرسنال في الفوز باللقب.

ونجح توتنهام في مجاراة السيتي لفترات طويلة، قبل أن يسجل إرلينج هالاند ثنائية، جعلت فريقه يتقدم بنقطتين على أرسنال، قبل مباراة واحدة متبقية لكل منهما.

وكانت هذه الهزيمة الخامسة في ست مباريات لتوتنهام، ورداً على سؤال عما إذا كان أداء فريقه منحه الثقة في الأسس التي وضعها النادي قال بوستيكوجلو للصحفيين «لا، أعتقد أن 48 ساعة الماضية كشفت لي مدى هشاشة الوضع، هذا ما أعتقده تماماً، أعتقد أن 48 ساعة الماضية كشفت لي الكثير، لا بأس».

وعندما سُئل عما إذا كان إحباطه يرجع إلى الجماهير التي بدت وكأنها تحتفل بحقيقة أن السيتي، وليس أرسنال، هو المرشح الأقرب للفوز باللقب، ترك بوستيكوجلو مشجعي النادي في حالة من الحيرة.

وقال «خارج (النادي) وفي الداخل وفي كل مكان، كانت تجربة مثيرة للاهتمام، يمكنك إجراء تقييماتك الخاصة لما حدث، أتفهم ذلك، ربما أخطأت في قراءة الموقف».

وأنهت الهزيمة آمال توتنهام الضئيلة في احتلال المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم أنها نتيجة رحبت بها بعض مجموعات من مشجعي الفريق الذين كانوا يكرهون رؤية فريقهم يقدم هدية ضخمة على اللقب لغريمه اللدود أرسنال.

ووصل الأمر ببعض مشجعي توتنهام للاحتفال مع جماهير السيتي.

ويحتاج توتنهام إلى نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد لضمان المركز الخامس والتأهل للدوري الأوروبي.