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الرياضة

مودريتش يغري «الريال» بتخفيض راتبه!

مودريتش يغري «الريال» بتخفيض راتبه!
15 مايو 2024 11:33

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن ريال مدريد الإسباني، اتخذ قراراً نهائياً بالنسبة لمستقبل النجم الكرواتي «المخضرم» لوكا مودريتش، إذ كشفت صحيفة «ريليفو» النقاب عن أن «الميرنجي» لن يقترح على «المايسترو» الكرواتي عقداً جديداً، مفضلاً الاعتماد بصورة أكبر على النجوم الشباب في الموسم الجديد، ووضع نهاية لعلاقته مع الحاصل على الكرة الذهبية 2018، لينهي بذلك مغامرة رائعة استمرت لأكثر من عشر سنوات، وربما تنتهي بحصوله على لقب سادس في دوري الأبطال الأوروبي، في حال تخطي عقبة بروسيا دورتموند في المباراة النهائية أول يونيو المقبل.
ويعيش ريال مدريد حالة «حراك»، خلال الأسابيع الأخيرة، أنهاها بحصد بطولة الدوري «الليجا»، لتضاف إلى السوبر الإسباني الذي حصل عليه في بداية العام.
وقالت الصحيفة إن نهائي دوري الأبطال الأوروبي قد يكون «نقطة النهاية» لبعض اللاعبين، حيث يركز «الريال» على بحث الموقف التعاقدي الخاص بهم، بل وحسم موقف أحدهم وهو ناتشو فيرنانديز «كابتن» الفريق الذي قرر الرحيل للعب في الدوري الأميركي، بينما ينوي التجديد للوكاس فاسكيز لموسم آخر.
ويُعتبر مودريتش أكثر اللاعبين الذين يدور الحديث بشأنهم بصورة شبه يومية، وهو الذي كان بديلاً في معظم مباريات الفريق هذا الموسم، ولهذا كثُر الحديث عن إمكانية رحيله. وبالفعل لم تخفت شائعات الرحيل، رغم خروج فالديكا ليميتش وكيل أعمال مودريتش بتصريحات قال فيها إن شيئاً لم يتقرر حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بمستقبل الكرواتي مع «الريال»، وإن الرؤية ليست واضحة في هذا الشأن.
وأضاف: الأسبوع القادم تتضح الأمور أكثر بالنسبة لنا، وريال مدريد هو بيت مودريتش، وسنقرر جميعاً ما فيه مصلحة النادي واللاعب.
غير أن تصريحات ليميتش أثارت الشكوك حول مستقبل مودريتش، وإن كانت لها ما يبررها، لأن مودريتش أبدى استعداده لتخفيض راتبه حتى يمكنه الاستمرار موسماً آخر في «السانتياجو برنابيو».
وقالت الصحيفة إن «الريال» قد لا يتأثر بالحالة العاطفية لجماهيره، عندما هتفت خلال احتفالية الفوز بالدوري في عطلة نهاية الأسبوع، مطالبة ببقاء مودريتش، وربما تكشف الأيام القادمة عن مفاجأة.

الدوري الإسباني
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