الشارقة يعزف «السيمفونية الثامنة» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



واصل الشارقة تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة اليد، بحصد درع دوري الرجال للعام الثامن على التوالي، والثامن عشر في تاريخه، ليضيف البطولة الرابعة له هذا الموسم، بعد الفوز بكأس الاتحاد، وكأس الإمارات، وكأس السوبر، بالإضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، ليحصد 5 من 6 بطولات، وتبقت له كأس رئيس الدولة التي تنطلق الجمعة، ليواصل السيطرة على ألقاب الموسم الماضي، ورفع رصيده إلى 46 لقباً في ملاعب اليد، منها 18 دورياً، و10 كؤوس لبطولة رئيس الدولة، و6 كؤوس لبطولة الإمارات، و6 كؤوس للسوبر، و3 ألقاب لكأس نائب رئيس الدولة، وكأس الاتحاد مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني مرتين.

وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب العام للمسابقة، فيما حقق مليحة المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على العين 47-45، في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما حل العين رابعاً، ودبا الحصن خامساً، والجزيرة سادساً، والوصل سابعاً، والنصر ثامناً.

كما سيطر الشارقة على المراحل السنية، بالفوز ببطولة الدوري على مستوى الصغار والأشبال والناشئين والشباب وسوبر الشباب، وهي البطولات جميعها التي أقيمت حتى الآن.

وقال علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي: «كرة اليد الشرقاوية تسيطر على البطولات، سواء على مستوى الرجال أو المراحل السنية، وأمامنا الآن كأس رئيس الدولة لكرة اليد، وأيضاً كأس الإمارات لكرة السلة، بالإضافة إلى إنجازات على مستوى الألعاب الفردية، وفي الموسم الماضي، حققنا 66 إنجازاً في كل الألعاب الفردية والجماعية، ورغم ابتعاد فريق القدم عن منصات التتويج، إلا أن هذا الملف له أولوية داخل مجلس الإدارة، والذي بدأ في التجهيز للموسم المقبل، وترتيب الأوراق، وبالطبع كرة القدم ملف كبير، ونعمل عليه لإسعاد الجماهير الشرقاوية.

وأكد التونسي سامي السعيدي، مدرب الفريق، أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية، خاصة أنه أشبه بنظام الكؤوس، وأيضاً واجهنا ظروفاً صعبة بسبب الإصابات، ولكن الفريق كان يداً واحدة، ونجحنا في تجاوز الصعاب، والوصول إلى منصة التتويج، وما زلنا نطمح إلى المزيد، وحصد بطولة جديدة تكون السادسة وبلوغ رقم قياسي جديد لبطولات الشارقة، مشيراً إلى أن المدرب الذي يتولى تدريب الشارقة مطالب بالإنجازات، في ظل توافر الدعم بكل أشكاله من إدارة النادي، ونشكر اللاعبين على كل ما قدموه على مدار الموسم.

وقال جاسم محمد، المشرف على كرة اليد بنادي الشارقة: «خضنا موسماً صعباً، ولم يكن الطريق للحفاظ على اللقب سهلاً، وكانت هناك فترات عصيبة مر بها الفريق، إلا أن الجميع كان على قدر المسؤولية، ونشكر إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي على كل الدعم الذي قدموه للفريق، والفوز بالدوري مسؤولية كبيرة لا بد أن نحافظ عليها باستمرار البطولات».