عبيد الشامسي: كأس رئيس الدولة حدث وطني



دبي (الاتحاد)



أكد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، أن بطولة كأس رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، وأن لجنة المسابقات تعمل باستمرار من أجل توفير كل عوامل النجاح لهذه المسابقة الغالية.

وقال: «إن كأس رئيس الدولة تحوّلت إلى حدث وطني يحتفي به الجميع داخل الملعب وخارجه كل عام، ونحن سعداء بهذا التحول، وبالاهتمام الذي تحظى به محلياً وخارجيا، إن البطولة تُلهم جيلاً بعد آخر، وتُحّفز الموهوبين على تطوير مواهبهم من أجل نيل لقبها الأغلى، وهذا يخدم الكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية، فضلاً عن فرق الأندية».

وثمَّن الشامسي اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بكأس رئيس الدولة، التي تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً.

وأشار إلى أن حضور العائلات إلى النهائيات أضاف بُعداً اجتماعياً لهذه البطولة الغالية، وجعل رسالتها أبعد من 90 دقيقة، وأكبر من فوز وخسارة، منوهاً إلى نسخة هذا الموسم بين الوصل والنصر ستكون أجمل، وستظهر بحلة بهية.