صحف إنجلترا: أرسنال لن يمنع سطوع «القمر السماوي»



عمرو عبيد (القاهرة)



في كثير من المرات، تخرج أغلفة الصحف الإنجليزية بعناوين متشابهة، أو تحمل أفكاراً متقاربة، لكن الإبداع الذي يقدمه مانشستر سيتي في طريقه نحو كتابة التاريخ، غير العادي في «البريميرليج»، ترك آثاره اللامعة فوق أغلفة الصحف المحلية، حيث كتبت «ديلي ميل» أن فوزاً واحداً فقط يكفي «السيتي»، من أجل المجد التاريخي، وقالت إن «البطلين» هالاند والحارس أورتيجا وضعا «كتيبة بيب» على أعتاب التتويج الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى في التاريخ، وتابعت أن الفوز العصيب الذي حققه «البلومون» على حساب توتنهام قربه كثيراً من هذا الإنجاز، في الوقت الذي تمنى فيه عشاق أرسنال الحصول على هدية من «الديوك»، جارهم اللدود، لكن هذا لم يحدث.



«ميرور» عنونت غلافها بقولها «يد فائزة تلامس الكأس»، وأكملت أن الفوز الذي أهداه إيرلينج هالاند إلى فريقه منحه وضعية مريحة فوق القمة «منفرداً»، ودفع «الجانرز» إلى الدعاء بحدوث معجزة «درامية» في الجولة الأخيرة، وهو ما يجعل «السيتي» على بعد خطوة من بوابات المجد، بينما يُحطم قلب «المدفعجية»، أما «إكسبريس» فقد كتبت أن «السيتي» قفز متجاوزاً «المدافع» بفضل «الطائر» هالاند وبطولة الحارس أورتيجا، حيث أشادت كثيراً بالتصدي الهائل من قبل الحارس البديل لفرصة مذهلة من هيونج مين سون، وتدخلات أخرى قبلها، أمّنت فوز مانشستر سيتي.

«كل شيء انتهى»، هكذا خرجت صحيفة «ستار سبورت» بصور احتفالية للمدرب جوارديولا وهدافه هالاند، وقالت إنهم يعتقدون الآن داخل «قلعة السماوي» أن الأمر قد حُسم بهذا الفوز المفصلي، الذي جاء بفضل «ماكينة الأهداف» صاحب الـ 38 هدفاً في جميع بطولات الموسم الحالي، كما كتبت «تيليجراف» أن «السيتي» وضعه يده بالفعل فوق اللقب، ويبدو أن أرسنال لن يتمكن من منع سطوع «القمر السماوي» مرة أخرى!

وفي إسبانيا، تابعت أغلب الصحف ما حدث في تلك الليلة «المهمة» بالدوري الإنجليزي، حيث قالت «ماركا» عبر غلافها إن «ثنائية» هالاند تركت اللقب في متناول «السيتي»، بينما تصدر الخبر غلاف «موندو ديبورتيفو» الكتالونية بعنوان «السيتي يُعانق اللقب»، وكتبت «سبورت» أن بيب حقق الفوز المطلوب من أجل التتويج، كما نشرت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إن «بيب» أسكت الشمال اللندني كله، بينما أكدت أن «البطل» أورتيجا منح فريقه «نصف الدوري»، كما تحدثت «موندو ديبورتيفو» عن معاناة جوارديولا العصبية طوال المباراة، خاصة لحظة تصدي حارسه البديل الرائع.