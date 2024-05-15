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الرياضة

الحمادي «البديل المنقذ» بـ «القاتل الخامس»

الحمادي «البديل المنقذ» بـ «القاتل الخامس»
15 مايو 2024 13:14

 
علي معالي (دبي)


فرض محمد الحمادي نفسه على تشكيلة الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، ونجح في إحراز هدف قاتل أمام بني ياس فريقه السابق، في الدقيقة 95، ضمن «الجولة 23».
رفض الحمادي الذي شارك في الدقيقة 68 بدلاً من محمد جمعة «بيليه»، أن تنتهي المباراة لمصلحة بني ياس، خاصة أن فريقه كان متقدماً بهدفين في أول 35 دقيقة، قبل أن يسجل «السماوي» ثلاثة أهداف متتالية، إلا أن الحمادي أدرك التعادل لـ «الراقي» في الوقت القاتل.

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وضع الحمادي نفسه في المركز الرابع بين قائمة الهدافين المواطنين في «دوري أدنوك للمحترفين» لهذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف، ليأتي خلف ليما هداف الوصل «16 هدفاً»، وعلي مبخوت نجم الجزيرة «10 أهداف»، وعلي صالح لاعب الوصل «6 أهداف»، ومحمد الحمادي «5 أهداف»، وهي أعلى نسبة تهديف في مسيرة اللاعب، حيث كانت نسبته السابقة 3 أهداف في موسم 2012- 2022 عندما كان في بني ياس.
وسبق لمحمد الحمادي «27 عاماً»، أن سجل في مرمى بني ياس في الدور الأول، في المباراة التي انتهت بفوز «الراقي» 2- 1، وبقية أهدافه الخمسة، سجلها في شباك الوصل وشباب الأهلي وخورفكان.
شارك اللاعب حتى الآن في 19 مباراة بدوري المحترفين، منها 17 مباراة لاعباً أساسياً، بواقع 1314 دقيقة، وهي أعلى نسبة مشاركة له في عدد الدقائق خلال مشواره الذي انطلق من الوحدة، مروراً ببني ياس، ثم الاستقرار حالياً في البطائح، وهو من الصفقات الجيدة لـ «الراقي» في بداية هذا الموسم.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
بني ياس
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