حتا.. «رحلة قصيرة» في «المحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)



جاءت رحلة حتا قصيرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أصبح أول الهابطين رسمياً هذا الموسم، عقب تعادله السلبي مع الشارقة، ضمن «الجولة 23»، وبعد الصعود من دوري الدرجة الأولى في مايو 2023، جاء الوداع في مايو 2014، بشكل خاطف للغاية.

وترقب حتا الإعلان الرسمي لهبوطه منذ فترة، لذلك لم يأت الوداع الرسمي حسابياً مفاجئاً، بعدما اكتفى بفوز «يتيم»، والتعادل 5 مرات، والخسارة 16 مرة، ليجمع 8 نقاط فقط، إلى جانب أنه صاحب أضعف دفاع باستقبال 49 هدفاً، وأضعف هجوم بتسجيل 16 هدفاً في 22 مباراة.

وظهرت مؤشرات عدة على أن رحلة «الإعصار» لن تكون سهلة، بداية من مغادرة الدكتور عبدالله المسفر مدرب الفريق الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، لعدم التوصل إلى اتفاق خلال الصيف.

وبعد خسارتين متتاليتين، في انطلاق الدوري أمام خورفكان والعين، والسقوط الكبير بسباعية أمام الوصل في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جاء قرار الاستغناء عن الصربي زيلكو ماركوف، الذي قام بتصريحات صادمة عقب المباراة، وأوضح أن فريقه كان قادراً على الخسارة بنتيجة أكبر من ذلك، وأن جودة اللاعبين أقل من المطلوب، مما أدى إلى إقالته وتعيين الإيطالي فابيو فيفياني.

وبعد التعرض لست خسائر متتالية في الدوري، جاء بصيص الأمل بالفوز على الإمارات، إلا أن الفريق حصد نقطتين فقط بعد ذلك من 5 مباريات قبل التوقف الشتوي.

وحاول حتا تدارك الموقف من خلال تعاقدات وتغييرات في صفوف الأجانب، إلا أن عودة سلسلة الخسائر المتتالية والخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أدت لاتخاذ الإدارة قرار إقالة فيفياني، وتعيين المدرب الصربي نيناد فانيتش.

ولم يتغير الحال مع الصربي، ورغم خروج الفريق بثلاثة تعادلات معه، إلا أن الخسارة في أربع مباريات، أدت لإعلان هبوط الفريق رسمياً، لتكون المباريات الأربعة المتبقية للفريق شرفية قبل العودة إلى «المظاليم».