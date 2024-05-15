«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» توقع مذكرة تفاهم



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت شركة الرؤية العالمية للاستثمار، الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وبطولات أبوظبي أكستريم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي، بهدف توسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجو جيتسو، وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية العملاقة التي يصل معدل مشاهداتها إلى المليار، موزعة عبر مختلف وسائلها التلفزيونية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لأعلى معايير الإنتاج العالمية، مما يفتح ذلك آفاقاً واسعة لمواصلة انتشار رياضة الجو جيتسو في الصين، بالنظر إلى التعداد السكاني الكبير وتاريخها الحافل في مجال الفنون القتالية.

وجاء توقيع الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية على هامش إقامة الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في العاصمة أبوظبي بمبادلة أرينا، بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ورئيس مجلس إدارة الرؤية العالمية للاستثمار، وتشانج ييمينج، سفير الصين لدى الدولة، وعدد من ممثلي شبكة شانشي الإعلامية.

ويؤكد الطرفان، من خلال الاتفاقية، دعمهما بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وبطولة أبوظبي أكستريم، إذ يتعاون الجانبان بموجب المذكرة على تعزيز الانتشار الإعلامي، من خلال التعاون في تغطية الفعاليات الرياضية، ونقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة لدى الشبكة الصينية، وجذب عدد أكبر من الجماهير، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للتعاون أن يسهم في تعزيز قيم الروح الرياضية والنزاهة والتنافس الصحي، من خلال تسليط الضوء على القصص الإيجابية والملهمة في عالم الرياضة

من جانبه، أكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للاستثمار، أهمية هذه التعاون، موضحاً: «تمثل لنا هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز دورنا كشركة تنظيم فعاليات رياضية على المستوى العالمي، وتجسد التزامنا بتعزيز الروح الرياضية والثقافية من خلال الجو جيتسو ونشر بساطه حول العالم، خاصة في الصين الصديقة، كما نتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة من هذا التعاون، والمساهمة في بناء مستقبل رياضي أفضل وأكثر ازدهاراً وانتشاراً».