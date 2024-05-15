سالم عبدالرحمن يتألق في «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (دبي)



دشن 295 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، من بينهم أكثر من 160 من أصحاب الألقاب الدولية، النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سنوياً، وحضر الافتتاح على الطاولة الأولى، غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «هذا العدد الكبير من المشاركين من أصحاب الألقاب الدولية في النسخة السابعة يعطي انطباعاً بقوة المنافسة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لأبناء الإمارات من اللاعبين للاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير مستوياتهم، كما يعود بالفائدة الفنية الكبيرة على أبناء النادي، ويكفي أن هناك 9 أساتذة دوليين سبق لهم الفوز ببطولات عالمية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة للبطولة».

وكشف الشيخ خالد بن حميد، عن نية النادي لتنظيم مؤتمر علمي لنشر ثقافة الشطرنج على مستوى الخليج، وقال: «استراتيجية النادي تهدف إلى نشر ثقافة اللعبة في كل مدن الإمارة، وظهور مواهب جديدة، وتنظيم واستضافة البطولة يسهم في ظهور هذه المواهب، ونتمنى أن يكون لدينا لاعبين مثل سالم عبدالرحمن، وأجيال جديدة تقود لعبة الأذكياء في المستقبل».

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «البطولة باتت لها سمعة عالمية كبيرة، ووصلت إلى أعلى المستويات الفنية والتنظيمية، بوجود هذا العدد من 60 دولة، وأتمنى أن تحقق أهدافها، سواء الرياضية والمجتمعية والسياحية، والتي تليق بـ «الإمارة الباسمة»، وسعداء أن تنتقل هذه الصورة إلى العالم من خلال البث المباشر للمباريات».

وأضاف: «فخورون في مجلس الشارقة الرياضي لما وصلنا إليه من مشروع الشارقة الثقافي، من خلال البطولات العالمية التي تقام على ملاعب وصالات الإمارة، وهناك أكثر من بطولة عالمية شهرياً وهو ما يعزز دور الشارقة في استضافة هذه الأحداث العالمية».

وشهدت ضربة البداية، فوز سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج على حساب البولندي جان كليمكوفسكي المصنف 2517 عالمياً، كما أسفرت نتائج الجولة الأولى لبطولة الماسترز، عن فوز الهندي آرجون ايريجايسي بطل النسخة السابقة، والمصنف الأول في البطولة على الأذربيجاني سفرلي التاج، ليدخل آرجون أجواء المنافسات بقوة، ويعلن عن تقديم اسمه أحد المرشحين الأقوياء للمنافسة على اللقب هذا العام أيضاً، وعلى الطاولة الثانية اكتفى بطل العالم للشباب الإيراني بارهام مقصودلو، والحاصل على لقب بطولة الشارقة ماسترز الثانية بالتعادل مع الأوزبكي شمس الدين فوخيدوف.

وساد التعادل على نتيجة الطاولة الثالثة بين الصيني يو يانجي والروسي أرسيني نيستيروف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأذربيجاني تيمور راجابوف البطل السابق لكأس العالم للرجال، مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي سيثو رامان، فيما انتهى لقاء الطاولة الخامسة، والذي جمع الإيراني أمين طبطبائي مع الهندي براناف فاي بفوز مستحق للإيراني بطل النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز، وعلى الطاولة السادسة تعادل الصربي أليكسي سارانا مع الإيراني دانيشفار بارديا.

وخطف المخضرم الأوكراني فاسيلي إيفانتشوك بطل العالم السابق للشطرنج السريع أنظار المتابعين ورواد الشطرنج حول العالم، بمشاركته الأولى في البطولة، وحصد فوزاً مستحقاً علي الكازاخستاني شير سليمانوف.

وتابع جمهور الماسترز بشغف الموهبة الأميركي هانس نيمان والذي افتتح مشواره بالبطولة بفوز مستحق على حساب منافسه الإيراني غليب دودين، فيما اكتفى الموهوب الهندي نيهال سارين بالتعادل مع التركي ياجيز كان.