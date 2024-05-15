«الفرص الضائعة» تُعاقب الجزيرة في «الملعب البرتقالي»!



رضا سليم (دبي)



تعرض الجزيرة للخسارة التاسعة، في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، والتي جاءت أمام عجمان بـ «ثنائية»، ضمن «الجولة 23»، ليدفع الفريق ثمن الفرص الضائعة التي أتيحت للاعبيه، ولم يسجلوا منها، بما فيها ضربة الجزاء التي أهدرها علي مبخوت، وهي الثانية التي يضيعها هذا الموسم، وكانت كافية للعودة إلى المباراة، بعدما تقدم صاحب الأرض بهدف.

وتحولت الفرص الضائعة إلى مصدر قلق للفريق، خاصة أنها المرة الأولى التي لا يسجل فيها لاعبو الجزيرة بالدوري هذا الموسم، بما فيها المباريات التي خسرها الفريق، رغم أن نسبة الاستحواذ بلغت 66% مقابل 34% لـ «البرتقالي»، كما أن التاريخ ينحاز إلى «فخر أبوظبي» في التفوق في عدد المواجهات، بـ 13 انتصاراً، مقابل 5 مرات لـ «البركان»، من بينها 4 انتصارات في آخر 6 مباريات بين الفريقين، كما أن عجمان تفوق في المواجهتين بالذهاب والإياب هذا الموسم.

في الوقت الذي حقق فيه أصحاب الأرض الهدف المنشود من خلال الفوز بالمباراة، والتقدم إلى المركز السابع، وهو ما حدث بعدما قام بتبديل المراكز مرتين في آخر جولتين، حدث ذلك في الجولة الماضية بفوزه على البطائح، وقفز إلى الثامن، وكرر السيناريو بالتقدم إلى السابع بدلاً من الجزيرة الذي تراجع إلى الثامن، كما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 5 مباريات على التوالي، منذ آخر خسارة أمام الوصل 1-4 في «الجولة 18».

وفاز عجمان على الوحدة والبطائح والجزيرة، وحصل على نقاط اعتبارية أمام خورفكان، وتعادل مع حتا، أي أنه جمع 13 نقطة في 5 مباريات، بالإضافة إلى أنها المباراة الرابعة التي لا يستقبل الفريق أي أهداف، وهو ما يؤكد على علاج الخلل الدفاعي الذي تعرض له الفريق في الدور الأول.

واستفاد أصحاب الأرض من المواجهة، ليس فقط في رفع رصيده إلى النقطة 30، بل أيضاً نجح نجمه المغربي وليد أزارو في تسجيل «ثنائية» جديدة، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً، ويتساوى مع لابا مهاجم العين، ويأتي بعد عمر خربين وفابيو ليما، وهو ما يفتح الطريق أمامه للمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم في المباريات الأربع المتبقية، ورغم أن أزارو أهدر ضربة جزاء، إلا أنه عاد وسجل من الثانية.

وقال جريجوري مدرب الجزيرة: «الشعور صعب بعد الخسارة، بدأنا المباراة بطريقة جيدة نوعاً ما، وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لم نقدم مستوانا الجيد المعهود، ورغم ذلك كنا الطرف الأبرز، وعابنا التسرع في الثلث الهجومي، لم نتحل بالصبر في بعض التمريرات الأخيرة، لكننا صنعنا بعض الفرص المهمة في التسجيل».

وقال إيسايلا مدرب عجمان: «فوز كبير لنا، والجزيرة استحوذ على الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص وفريقي محظوظ لعدم استقبال أي أهداف، ولعبنا على الهجمات المرتدة، وطلبت من اللاعبين عدم الاندفاع وانتظار اندفاع الجزيرة، والاعتماد على المرتدات التي منحت لنا الفوز».