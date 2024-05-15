8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل منتخب الجودو جاهزيته، مدعماً بطموحات كبيرة، لخوض بطولة العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل، في أبوظبي، بمشاركة قياسية من 103 دول، وتقام منافساتها في «مبادلة أرينا».

ويشارك منتخبنا بـ 8 لاعبين ولاعبات في البطولة، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وظافر كوستوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم».

واكتمل عقد منتخبنا الأول في أبوظبي، تحت قيادة فيكتور سيكتروف، بعد وصول الثلاثي كريم عبد اللطيف وأرام جريجوريان وباتسو ألتان، في ختام مشاركتهم في بطولة أستانا جراند سلام في كازاخستان.

وخضع منتخبنا طوال الأشهر الماضية لفترة إعداد مكثفة، من أجل الظهور بأفضل المستويات في بطولة العالم التي تقام للمرة الأولى على أرض الإمارات، وتحظى باهتمام كبير بالنظر لكونها أكبر حدث للجودو قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس.

ومنذ مارس الماضي خضع منتخبنا لمعسكرات تدريبية في نورمبرج بألمانيا، وأنطاليا التركية، وبودابست الرومانية، ودشنبه بطاجيكستان، وتبليسي في جورجيا، وشارك في بطولة الجائزة الكبرى في تبليسي عاصمة جورجيا، وبطولة الجائزة الكبرى في مدينة أنطاليا التركية، والجائزة الكبرى في دوشنبه، والجائزة الكبرى في أستانا من بين بطولات عديدة على مدار الموسم، تواجد خلالها لاعبونا ولاعباتنا على المسرح العالمي، لاكتساب النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، وحصد الميداليات الدولية التي تضاف إلى سجل الإنجازات الباهرة التي تحققها اللعبة الأولمبية لمسيرة الرياضة الإماراتية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، أن منتخبنا الوطني يتحلى بالعزيمة والإصرار من أجل تحقيق الإنجازات في بطولة العالم المقبلة، التي تمثل خصوصية لنا، بالنظر لكونها تقام على أرض الإمارات، مما يجعلنا نرغب في رؤية علمنا الغالي يرفرف خفاقاً على منصات التتويج، وقال: «عمل منتخبنا الوطني على مدار أشهر طويلة للتحضير للمشاركة في البطولة التي تعتبر الأكبر من نوعها على صعيد مستويات المشاركين وقوة المنافسات، ولمسنا مدى الالتزام والتطلعات الكبيرة لدى اللاعبين واللاعبات لتقديم أقصى طاقاتهم في المنافسات، من أجل حصد النتائج الإيجابية التي تواكب سقف الطموح لدينا الذي نسعى فيه دائماً للأفضل مهما كانت التحديات».

وأضاف: «تشكل البطولة محطة رئيسية أمام اللاعبين الذين ضمنوا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باعتبارها أكبر اختبار ينتظرهم على صعيد الأسماء التي تحتل المراكز الأولى في التصنيف الدولي، والتي تتواجد في الإمارات لخوض منافسات المونديال، ونتطلع إلى أن تكون المكاسب الفنية، بما يضاهي الأهداف الاستراتيجية التي نعمل وفقها في عملية البناء والتطوير المستمرة».

على صعيد آخر، بدأت وفود الدول المشاركة بالوصول إلى أرض الدولة تباعاً خلال هذه الأيام، مع تخصيص اللجنة المنظمة العليا فرق عمل تتواجد على مدار الساعة، لضمان سير العمليات وفق أعلى المعايير التي تضمن الدقة وراحة المشاركين، وتجسد الخبرات التي تضع الإمارات في صدارة المشهد العالمي على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.