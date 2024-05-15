قطر تستضيف 3 نسخ لكأس العرب



بانكوك (أ ف ب)



منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب وتحديداً أعوام 2025 و2029 و2033 على هامش «كونحرس الفيفا» المقرر الجمعة في العاصمة التايلاندية.

وجاء في بيان الفيفا «بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033».

وكانت قطر قد عبّرت عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في ديسمبر 2025، من خلال ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني منتصف فبراير الماضي في مقابلة تلفزيونية.

واستضافت قطر النسخة الماضية في ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخباً ،عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022.

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وكأس آسيا في يناير وفبراير الماضيين وانتهت بإحراز قطر اللقب مرّة ثانية توالياً.