النصر والهلال في «بروفة» نهائي الكأس



الرياض (أ ف ب)



يسعى النصر إلى إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بجاره الهلال المتوج باللقب، عندما يستضيفه الجمعة على ملعب «الأول بارك» في الرياض في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وحسم الهلال لقب الدوري التاسع عشر في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية، معززاً موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة، من دون خسارة بـ29 فوزاً، بينها 24 متتالياً وتعادلين، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى الفريقين، خصوصاً النصر الذي خسر ثلاث مرات أمام جاره وغريمه التقليدي هذا الموسم: بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري، وثنائية نظيفة في كأس موسم الرياض الودية، و1-2 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية.

كما أن ديربي الجمعة يعتبر بروفة قبل أسبوعين من مواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

من جهته، يمني الهلال النفس بتكرار إنجازه موسم 2010-2011، عندما تُوج بطلاً دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزاً و7 تعادلات).

ويخوض الفريقان المباراة في غياب ثمانية لاعبين من صفوفهما أبرزهم لاعبو الهلال سالم الدوسري وحبيب الوطيان بسبب الإصابة والمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي بسبب الإيقاف.

وشارك الدوسري في جزء من تدريبات الهلال، لكنه لن يكون جاهزاً لمباراة الجمعة، وسيتم تجهيزه لخوض دربي نهائي الكأس في 31 مايو الجاري.

في المقابل، يفقد النصر خدمات خمسة لاعبين في مقدمتهم عبد الرحمن غريب والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومحمد مران ونواف العقيدي ووليد عبدالله.

ويتساوى الفريقان بعدد الانتصارات في الدوري برصيد 42 لكل منهما في 116 مباراة مقابل 32 تعادلاً.

وستشهد المباراة مواجهة بين متصدر لائحة هدافي الدوري نجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 هدفاً) ومطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (26).

ويحتاج كل من رونالدو وميتروفيتش إلى تسجيل هدفين لتحطيم رقمين قياسيين، الأول في عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري والذي حققه مهاجم الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله (34 هدفاً) موسم 2018-2018 عندما كان يدافع عن ألوان النصر، والثاني في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم في صفوف الهلال والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي جوميس موسم 2019-2020.

وضمن كل من الهلال والنصر التأهل إلى دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، في الوقت الذي لا تزال خلاله البطاقة الثالثة حائرة بين الأهلي والتعاون والاتحاد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق ست نقاط أمام التعاون وثماني نقاط أمام الاتحاد، ويحتاج الى أربع نقاط من أجل حجز البطاقة الثالثة إلى دوري الأبطال.

ويخوض الأهلي اختباراً سهلاً نسبياً أمام أبها الخامس عشر السبت، قبل مواجهة الرائد الثالث عشر والفيحاء السابع.

في المقابل، تنتظر التعاون قمة ساخنة أمام الشباب التاسع السبت.

ويدخل التعاون المباراة وهو يتمسك بأحلامه في حصد المركز الثالث، ومن ثم المشاركة في كأس النخبة الآسيوية والسوبر المحلية في الموسم المقبل.

في المقابل، يسعى الشباب إلى استعادة التوازن بعد خسارته أمام ضيفه الأهلي في المرحلة الماضية.

ويأمل الاتحاد في محو خسارته المذلة أمام ضيفه الاتفاق بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية عندما يلتقي الخليج الحادي عشر الخميس في افتتاح المرحلة.

ويستمر الصراع على البقاء بين ثمانية أندية، وتبدو حظوظ ثلاثة منها صعبة هي الحزم صاحب المركز الأخير برصيد 20 نقطة، والطائي والأخدود اللذين يملك كل منهما 28 نقطة، فيما يحتاج كل من الخليج والوحدة إلى نقطة واحدة فقط لضمان بقائه.

ويلعب الخميس، الوحدة مع الرائد، والفتح مع الطائي، بينما يلعب الجمعة ضمك مع الفيحاء، والاتفاق مع الأخدود، والسبت الحزم مع الرياض.