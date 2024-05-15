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الرياضة

مبابي.. انزعاج!

مبابي.. انزعاج!
15 مايو 2024 15:41

 
باريس (أ ف ب)

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يغيب النجم كيليان مبابي عن تشكيلة باريس سان جيرمان أمام نيس في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب إصابة طفيفة، حسب ما كشف بطل فرنسا.
وقال النادي الباريسي: إن مبابي لم يشارك في التمارين بسبب بعض «الانزعاج» في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، ليغيب عن قائمة الفريق التي تم الإعلان عنها صباح الأربعاء.
وكان مبابي قد خاض مباراته الأخيرة على أرض بارك دي برانس بقميص سان جيرمان، بعد تأكيد رحيله في نهاية هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفه الـ 44 في الموسم الحالي رغم سقوط فريقه أمام تولوز 1-3.
ويبقى غير مؤكد مشاركة قائد منتخب فرنسا المرجح انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في مواجهة متز في نهاية الأسبوع ضمن المرحلة الأخيرة للبطولة المحلية.
وسيخوض مبابي ظهوره الأخير بألوان سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ليون في 25 الحالي.
كذلك، غاب عن قائمة فريق العاصمة كل من عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، البرتغالي نونو منديش، المغربي أشرف حكيمي والكوستاريكي كيلور نافاس.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
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