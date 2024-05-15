مورتن بطل «وسام الاستحقاق»



دبي (الاتحاد)



هيمنت جولات التمايز لحسم لقبي منافسات الرجال والسيدات، في الجولة الختامية من موسم «وسام الاستحقاق» لهواة الجولف، التي نظمها الاتحاد على ملعب نادي الزوراء في عجمان، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

وذهبت منافسات الرجال إلى جولة التمايز بعدما أنهى دومنيك مورتن وفيكتور أولسين مسار الحفر الـ 54 التي امتدت عليها المسابقة، بالتعادل بواقع 216 ضربة، قبل أن يحسم مورتن اللقب في جولة التمايز التي جمعت اللاعبين مجدداً عند الحفرة الأخيرة.

وتكرر السيناريو ذاته في منافسات السيدات، بأنهاء جيمي كاميرو وانتصار ريتشي مشوارهما برصيد «صفر ضربة» تحت المعدل، واللجوء إلى جولة التمايز الفاصلة.

وعلى صعيد الناشئين التي اقتصرت على 36 حفرة، أظهر سايمون آستورم براعة كبيرة في حسم لقب الفتيان بمعدل ضربتين تحت المعدل، بعدما احتاج إلى 142 ضربة لإنهاء مسار الحفر، فيما ذهب لقب الفتيات للاعبة دوال كيم بإجمالي خمس ضربات، والثانية صوفيا زيبرا 6 ضربات فوق المعدل.

وقام وليد العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بالميداليات والكؤوس والهدايا التذكارية.

أشاد وليد العطار بالنجاح الكبير الذي صاحب البطولة، والتي شكلت مسك ختام الموسم، مثمناً المشاركة الكبيرة من جميع الفئات العمرية للبنين والبنات، خاصة المراحل السنية والتي تمثل مستقبل اللعبة، ترسخ وتعزز الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.