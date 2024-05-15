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الرياضة

الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام

الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام
15 مايو 2024 17:04

 
دبي (الاتحاد)

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رشح اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني، لقيادة منافسات بطولة العراق العالمية، والتي ينظمها الاتحاد العراقي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتقام في مدينة السليمانية من الجمعة إلى الأحد.
ويأتي ترشيح الحوسني بناءً على دعوة رسمية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة تثميناً لما يتمتع به محكمي بناء الأجسام الإماراتيين من سير ذاتية، وقدم اتحاد اللعبة الشكر لنظيره العراقي للتعاون المشترك، والذي يهدف الى تطوير رياضة بناء الأجسام بشكل مميز.
ورحب الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني بترشيحه للمشاركة في قيادة منافسات البطولة، مؤكداً أنها فرصة ثمينة لتمثيل بناء الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي، فضلاً عما تتمتع به البطولة من مكانة دولية ومثمنا ثقة ودعم لجنة الحكام الإماراتية.
يذكر أن الحوسني سبق له وأن أدار 59 بطولة دولية في مختلف دول العالم ويطمح إلى التحكيم في البطولة رقم 60.

الإمارات
العراق
بناء الأجسام
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