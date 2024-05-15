«غازي 103» يبحث عن «النجمة السادسة» في «القفال 33»



دبي (الاتحاد)



تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى متابعة سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وينطلق السباق الذي أسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ عام 1991 من نقطة البداية في جزيرة صير بونعير نحو جزيرة القمر التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية للوصول إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي، حيث تبحر السفن المشاركة مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، سعياً لمعانقة «ناموس» النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية.

وتستعد 123 سفينة تشارك في الحدث لرسم لوحة الماضي الزاهي والجميل، عندما ترفع أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء في الموعد المرتقب، لتجدد ذكريات الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلات الغوص إلى الديار.

وينتظر عشاق الرياضات البحرية التراثية الحدث الكبير لمعرفة طاقم السفينة الفائز بناموس «النسخة 33»، ليضاف إلى سجل إنجازات البطولة في السباق العريق.

وبرز في تاريخ وسجلات سباقات القفال منذ تأسيسه عام 1991 وحتى النسخة الثانية والثلاثين العام الماضي 19 بطلاً، توجوا بالألقاب في سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، في النسخ الثلاثة الأولى أعوام 1991 و1992 و1993، والسفن الشراعية المحلية 60 قدماً منذ عام 1991 وحتى عام 2023، وحصلوا على المراكز الأولى في 32 نسخة.

وعانق اللقب في النسخ الأولى والثانية والثالثة مشاركة القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، حيث تُوجت فيها القوارب العوير 47 «1991»، وفارس 46 «1992» والأزيب 22 «1993».

وظهرت سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في ساحة الحدث منذ النسخة الثالثة التي شهدت السباق التجريبي، ومنها بدأت حكاية الإنجازات التي بدأها طاقم السفينة منصور 36 وتوالت بعد ذلك لتظهر العديد من الأسماء من بينها براق 30 صاحب اللقب «4 مرات» وسردال 83 «مرتين» والجيون 17 وداس 45 والرائد 92 والزير 16 «4 مرات»، وغازي 103 «5 مرات»، وأطلس 12 والقفاي 4 وزلزال 25 «3 مرات»، والساحل 31، وبراق 33، والشقي 96، وحامل اللقب في النسخة الـ 32 العام الماضي نمران 211 «مرتين»، وحشيم 199.