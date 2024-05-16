جريزمان يمنح «هدية» إلى أتلتيكو مدريد

مدريد (أ ف ب)



قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتسجيله ثلاثية الفوز على خيتافي 3-0، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمن القطب الثاني في العاصمة الإسبانية إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، بعدما رفع رصيده في المركز الرابع إلى 73 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس الذي خسر أمام مضيفه سلتا فيجو 2-1.

كما بات رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يتأخرون بفارق نقطتين عن جيرونا الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة في المركز الثاني.

واستهل أتلتيكو الموسم بنتائج باهرة، حيث كان الوحيد الذي أسقط البطل جاره اللدود الريال، قبل أن يتراجع مستواه، فخرج من نصف نهائي الكأس المحلية، ومن الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأم أمام بوروسيا دورتموند الألماني في طريق الأخير للمباراة النهائية، حيث سيواجه ريال على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل.

ويخوض أتلتيكو مسابقة دوري الأبطال للموسم الثاني عشر توالياً.

وبدأ جريزمان «33 عاماً»، أفضل هداف في تاريخ «روخيبلانكوس» والذي لم يسجل سوى هدفين في مبارياته الـ12 الأخيرة في «الليجا»، استعراضه في الدقيقة 27 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وأضاف مهاجم منتخب «الديوك» هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من الأرجنتيني أنخل كوريا، أكده حكم الفيديو المساعد «الفار» بعد رفع راية التسلل «42».

واختتم مهاجم ريال سوسيداد السابق مهرجانه التهديفي في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية «51»، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وعاد سلتا فيجو بفوز ثمين على سوسيداد، حامل كأس إسبانيا، ما جعل آمال قادش بالبقاء في الأولى صعبة برغم فوزه المتأخر على مضيفه إشبيلية بهدف البديل سيرخيو جوارديولا نافارو «96».

وسجل السويدي ويليوت سويدبيرج «68»، والبديل هوجو ألفاريس «71» هدفي سلتا فيجو، رداً على هدف التقدم من أليخاندرو ريميرو «23».

وتقدم سلتا فيجو للمركز الخامس عشر مع 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مناطق الهبوط، فيما يحتل قادش المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة، علما أن غرناطة الذي خسر أمام مضيفه رايو فايكانو 2-1 وألميريا هبطا إلى الدرجة الثانية.