سان جيرمان يطرد نيس من «الأبطال»!

نيس (أ ف ب)



حرم باريس سان جيرمان «حامل اللقب»، بتشكيلة شابة مضيفه نيس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه 2-1، فيما ابتعد مرسيليا عن المسابقات الأوروبية بخسارته أمام مضيفه رينس 1-0، في مباراتين مؤجلتين من المرحلة 32 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نيس الخامس الذي ضمن خوض مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم المقبل، بحاجة للفوز على بطل فرنسا، من أجل أن تكون مواجهته أمام ليل الثالث في المرحلة الـ34 الأخيرة حاسمة للتأهل القاري.

ولكن بعد الخسارة، بات نيس يتأخر بفارق 4 نقاط عن ليل وبريست في المركزين الثالث والرابع توالياً مع 58 نقطة لكل منهما، ولم يعد بإمكانه اللحاق بهما.

ورفع سان جيرمان، صاحب 73 نقطة في المركز الأول، رصيده خارج الديار إلى 40 نقطة هذا الموسم «12 فوزاً مقابل 4 تعادلات»، ليعادل الرقم القياسي في دوري من 18 فريقاً الذي يحمله سانت إتيان حققه موسم 1969-1970.

ويحمل النادي الباريسي الرقم القياسي لأكثر عدد من النقاط خارج ملعبه في دوري من 20 نادياً «48 نقطة في موسم 2015-2016».

وخاض سان جيرمان المباراة من دون نجمه كيليان مبابي الذي يستعد للرحيل عن العاصمة الفرنسية، مع احتمال كبير أن يحط الرحال في ريال مدريد، وعثمان ديمبلي، أفضل ممرر في «ليج 1»، والعديد من كوادره الأساسية للراحة تحضيراً لنهائي مسابقة الكأس أمام ليون في 25 الشهر الحالي في ليل.

وكان البدلاء عند حسن حظ المدرب الإسباني لويس إنريكي، فافتتح برادلي باركولا التسجيل «18»، وأضاف يورام زاغ الثاني «23»، فيما سجل هدف نيس الوحيد محمد علي-شو «32».

وأكمل نيس اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه مالفين بارد في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية، تلقى مرسيليا خسارته العاشرة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثامن، وتتقلّص حظوظه بالمشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

ويتأخر الفريق الجنوبي بفارق 3 نقاط عن لنس السادس صاحب المركز الأخير المؤهل لمسابقة أوروبية، وليون السابع بعدد النقاط نفسه «50 لكل منهما».

وبات يتوجب على مرسيليا في المرحلة 34 الأخيرة الأحد، أن يُسقط لوهافر الذي لم يذق طعم الفوز منذ 17 مارس «2-1 أمام متز»، وانتظار خطوة ناقصة من منافسَيه المباشرين.

وبعد خسارته في نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليج» أمام أتالانتا الإيطالي «1-4 بإجمالي المباراتين»، من المرجح أن يخرج مرسيليا خالي الوفاض هذا الموسم، بعدما كان حلّ ثالثاً موسم 2022-2023.

وجاء الهدف الوحيد بالنيران الصديقة بعدما سجل شانسيل مبامبا من جمهورية كونغو الديمقراطية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33.