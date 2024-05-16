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الرياضة

سلتيك.. «الدرع 54»

سلتيك.. «الدرع 54»
16 مايو 2024 09:01

جلاسكو (أ ف ب)


أحرز سلتيك لقب الدوري الأسكتلندي لكرة القدم للمرة الـ54 في تاريخه، بفوزه الساحق على كيلمارنوك 5-0، وتقدم بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي رينجرز قبل مباراة من النهاية.
وكان سلتيك الذي رفع رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة، مقابل 88 نقطة لرينجرز، بحاجة إلى نقطة واحدة من مواجهته أمام كيلمارنوك على ملعب «روجبي بارك»، حيث سبق له أن خسر مرتين هذا الموسم.
وحسم سلتيك النتيجة لمصلحته بعد 35 دقيقة من صافرة البداية، بثلاثية تناوب عليها الوافد الجديد على سبيل الإعارة من نوريتش الإنجليزي في يناير الإيرلندي آدم أيدا «5»، والياباني دايزن مايدا «12»، وجيمس فوريست «35»، وأضاف الدنماركي مات أوريلي هدفين في الشوط الثاني «51 و71».
ورفع أوريلي الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الأحد، عدد أهدافه في الدوري إلى 18 هذا الموسم، وأضاف إليها 18 تمريرة حاسمة.
وهو اللقب الـ12 لسلتيك في الأعوام الـ13 الأخيرة، وبات يتأخر بفارق لقب عن رينجرز حامل الرقم القياسي في الدوري «55».
وبإمكان سلتيك أن يحقق ثنائية الدوري-الكأس في غضون 10 أيام عندما يواجه فريق أولد فيرم في المباراة النهائية.

 

أسكتلندا
سلتيك
رينجرز
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