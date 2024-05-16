زانيولو يتنازل عن الحلم!

روما (أ ف ب)



يغيب الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو مهاجم أستون فيلا عن صفوف منتخب بلاده «حامل اللقب» المشارك في نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا التي تنطلق في يونيو المقبل، جراء تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى.

وكتب زانيولو «24 عاماً» عبر حسابه على إنستجرام «لسوء الحظ، يجب أن أتخلى عن حلمي بتمثيل بلدي في مسابقة كبرى، لكن ذلك اليوم سيأتي، أنا متأكد، وسيكون جميلاً للغاية».

وكان زانيولو أيضاً ضحية إصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن نهائيات النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي توّج بها منتخب بلاده في ملعب ويمبلي الشهير على حساب البلد المضيف إنجلترا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعاني زانيولو من كسر صغير في قدمه اليسرى تعرض له خلال تعادل فريقه أمام ليفربول 3-3 الاثنين في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي.

ودافع زانيولو، المعار من جالطة سراي التركي إلى أستون فيلا، عن قميص منتخب بلاده في 19 مباراة دولية، وسجل هدفين.

ولعب مهاجم أستون فيلا دوراً بارزاً تحت إدارة مدرب المنتخب لوتشانو سباليتي منذ توليه منصبه في أغسطس الماضي بدلاً من روبرتو مانشيني مدرب السعودية الحالي، حيث أشركه في ست من المباريات الثماني التي خاضها «ناتسيونالي».

ويكشف سباليتي عن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في كأس أوروبا مطلع الأسبوع المقبل، وستواجه إيطاليا، بطلة أوروبا، إسبانيا وكرواتيا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.