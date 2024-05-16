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الرياضة

استقبال حافل للأهلي في تونس

استقبال حافل للأهلي في تونس
16 مايو 2024 09:36

القاهرة (د ب أ) 

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لاقت بعثة بالأهلي المصري استقبالاً حافلاً لدي وصولها إلى مطار قرطاج الدولي، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن البعثة وصلت إلى قرطاج، وكان في استقبالها حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي، حيث رحب بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وقال إن السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، حرص على استقبال البعثة برفقة عدد من طاقم السفارة. 
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الترجي التونسي
محمود الخطيب
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