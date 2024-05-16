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الرياضة

«الجوهرة» على رادار أتلتيكو مدريد!

«الجوهرة» على رادار أتلتيكو مدريد!
16 مايو 2024 10:43

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يتضمن عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا «30 عاماً» الملقب بـ «الجوهرة» - لاجويا- بنداً يسمح له بالرحيل عن فريقه الحالي روما الإيطالي، وعن «الكالشيو» الصيف المقبل، ما شجع أتلتيكو مدريد الإسباني على التفكير في ضمه إلى صفوفه هذا الصيف، وخاصة أن البعض في مدريد يؤكد أن «الروخي بلانكوس» يتأهب لإحداث ثورة تغيير في صفوف الفريق، بينما يشير بعضهم الآخر إلى أن النادي بحاجة ماسة إلى بيع بعض اللاعبين أولاً، قبل أن يفكر في عقد صفقات جديدة.
ولما كانت القيمة السوقية لديبالا تبلغ 25 مليون يورو، فإنها تبدو في متناول «الأتليتي»، وقد يصبح ديبالا حلاً مناسباً لدعم هجوم الفريق الإسباني.
ويُعتبر بند الرحيل المنصوص عليه في عقد ديبالا لاغياً في حالة تجديد عقده مع «ذئاب» روما.
غير أن كل الشواهد تؤكد أن دانيلي دي روسي المدير الفني لا يضعه في حساباته وخططه المستقبلية، ولم يكن يشركه أساسياً في المباريات إلا قليلاً.
ولهذا فإن فرصة ديبالا في الرحيل تبدو جيدة من حيث السعر والجودة.
وسجل ديبالا 16هدفاً، وصنع 10أهداف في 36 مباراة لعبها هذا الموسم بمختلف المسابقات.
وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن ديبالا بحكم بلوغه الثلاثين من عمره، لن يسهم كثيراً في خفض متوسط الأعمار في أتلتيكو مدريد في حالة انتقاله إلى استاد «واندا ميتروبوليتانو» معقل النادي الإسباني.
وقالت الصحيفة إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن ديبالا يميل إلى أن يكون المسيطر والمتحكم في نظام اللعب داخل المنظومة الجماعية، ما يعني ضرورة أن يتأقلم زملاؤه على لعبه وليس العكس، وهو وضع لم ينجح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أن يفرضه من قبل على الفريق، وإنما أدخله الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني في «بوتقة» اللعب الجماعي.
بدأ باولو ديبالا، المولود في 15 نوفمبر 1993، مسيرته الاحترافية في أنيستتوتو بالأرجنتين في عمر17عاماً، ثم شد الرحال إلى إيطاليا ليلعب لباليرمو من 2012 إلى 2015، حيث شارك في 89 مباراة، وسجل 21هدفاً، ومنه إلى يوفينتوس من 2015 إلى 2022، حيث لعب 210 مباريات وسجل 83 هدفاً، ثم انتقل إلى روما الذي يلعب له حتى الآن، وينتهي عقده في يونيو 2025.
وبحكم سفر ديبالا المبكر إلى إيطاليا، لم يلعب كثيراً مع منتخبات الشباب الأرجنتينية، ولكنه انضم إلى منتخب «التانجو» الأرجنتيني عام 2015.

أتلتيكو مدريد
روما
ديبالا
يوفنتوس
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