4 مباريات تدشن كأس رئيس الدولة لليد



رضا سليم (دبي)



تنطلق يوم الجمعة مباريات كأس رئيس الدولة لكرة اليد، آخر بطولات موسم الرجال، والتي تقام بنظام خروج المغلوب على صالات محايدة، حيث يلتقي الشارقة «حامل اللقب»، مع الوصل، بصالة شباب الأهلي بالنهدة، والجزيرة يواجه العين في «ديربي الشقيقين»، بصالة الوصل، والنصر مع مليحة بصالة الشارقة، ودبا الحصن مع شباب الأهلي بصالة مليحة، ويتأهل الفائزون في المباريات الأربع إلى نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، وتختتم البطولة 25 مايو الجاري بالمباراة النهائية.

يذكر أن الشارقة فاز بجميع بطولات الرجال حتى الآن، وهي كأس الاتحاد، وكأس الإمارات، وكأس السوبر، وبطولة الدوري، ويدخل البطولة للدفاع عن اللقب، ويتصدر «الملك» الشرقاوي عدد مرات الفوز بالكأس برصيد 10 ألقاب، منها 5 بطولات متتالية، يليه الوصل «7 ألقاب»، متساوياً مع شباب الأهلي، فيما أحرزت 3 أندية اللقب 6 مرات، هي العين والشباب والجزيرة، بينما فاز النصر باللقب 4 مرات.