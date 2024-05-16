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الرياضة

4 لاعبين إماراتيين في «آسيوية مصارعة الذراعين»

4 لاعبين إماراتيين في «آسيوية مصارعة الذراعين»
16 مايو 2024 12:11

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركة منتخب مصارعة الذراعين في بطولة آسيا التي تنطلق في أوزبكستان يوم الأحد المقبل، ويترأس البعثة محمد عبد الرحيم المري، وتضم فيصل الغيص الزعابي إدارياً، و4 لاعبين، هم سالم عبدالله الشحي، وعلي راشد المزروعي، وأحمد صالح، وسالم سعود البلوشي الذي يشارك في فئة الناشئين.
ينظم البطولة الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، بمشاركة واسعة من دول القارة، وثمن فيصل الغيص الزغابي إداري البعثة، الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، لتطوير رياضة مصارعة الذراعين في الدولة، ومنوهاً بأهمية المشاركة في بطولة آسيا، لأنها فرصة ثمينة للاحتكاك على الصعيد الخارجي.
وأكد الزعابي أن لاعبي المنتخب يتمتعون بإمكانات فنية مبشرة، ويسعون لأفضل الإنجازات، رغم أن البطولة تشهد مشاركة لاعبين عالميين.

 

الإمارات
أوزبكستان
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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