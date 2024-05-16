الشارقة والوصل يكملان «مربع ذهب» كأس الإمارات للسلة



علي معالي (دبي)



تأهل الشارقة والوصل إلى «مربع ذهب» كأس الإمارات لكرة السلة، بعد تكرار الفوز على الظفرة والوحدة في إياب ربع النهائي، لينضم الفريقان إلى شباب الأهلي والنصر، في السباق على لقب البطولة التي تعتبر آخر منافسات الرجال هذا الموسم.

في المباراة الأولى تخطى «الملك» فريق الظفرة 90- 69، في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة، وتفوق الشارقة في الأرباع الأول 24-17، والثاني 20-11، والرابع 27-19، في حين رجحت كفة «الفارس» في الربع الثالث 22-19، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي، سالم الزعابي، وحمزة عباس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وبهذه النتيجة يلتقي الشارقة في نصف النهائي أمام شباب الأهلي ذهاباً يوم السبت المقبل على صالة «الفرسان»، وإياباً ب «الإمارة الباسمة» 21 مايو الجاري.

وفي المباراة الثانية، كرر الوصل تفوقه على الوحدة 96- 53، بأرباع 30-9 و19-20 و27-14 و20- 10، وأدار المباراة الدولي يعقوب غابش، ومحمد ريان وكوستاس، وبذلك يلتقي الوصل في «ديربي جديد» مع النصر يوم السبت المقبل على صالة النصر في الذهاب، على أن يقام الإياب بنادي الوصل 21 مايو.