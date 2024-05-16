الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يحلم بـ «سيناريو المكرر» أمام الشارقة

خورفكان يحلم بـ «سيناريو المكرر» أمام الشارقة
16 مايو 2024 13:13

 
فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
10 لاعبين الأكثر تأثيراً في «دورينا»
الوصل والنصر.. «معركة السيطرة»!


يطمح خورفكان إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما نجح في الفوز على الشارقة بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، وهو آخر انتصار لـ «النسور» على «الملك»، وتقابل الفريقان في الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، ورجحت كفة الشارقة بملعبه 4-1.
ويضع الجهاز الفني لخورفكان بقيادة نيبوشا على اللقاء آمالاً كبيرة، للخروج من «الوضع الصعب» الذي يعيشه الفريق، خاصة في ظل تبقي 3 جولات على النهاية، وصراع البقاء المحتدم الذي أشعله فريق الإمارات، ويقل «الصقور» 7 نقاط عن «النسور»، ولكن يملك 5 مباريات.
ويدرك الجميع في خورفكان أن مواجهة الشارقة لا تحتمل إلا حصد «العلامة الكاملة»، التي ربما تكون نقاط البقاء في «أدنوك للمحترفين».
وتبدو الصفوف مكتملة لدى «النسور» بشفاء المصابين، وعودة الغائبين عن التشكيلة الأخيرة أمام النصر، حيث لا يعاني الفريق أي غياب، ويعتمد على جميع العناصر الأساسية من الأجانب والمواطنين.
ويملك «النسور» 21 نقطة في المركز 12، وبالإضافة إلى لقاء الشارقة، يواجه الوحدة واتحاد كلباء.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الشارقة
آخر الأخبار
تعرابت: نرغب في إهداء الكأس إلى شرودر
الرياضة
تعرابت: نرغب في إهداء الكأس إلى شرودر
اليوم 15:03
شرودر: «ضغوط النهائي» أكبر على الوصل
الرياضة
شرودر: «ضغوط النهائي» أكبر على الوصل
اليوم 15:00
حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 67 قتيلاً
الأخبار العالمية
حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا ترتفع إلى 67 قتيلاً
اليوم 15:00
10 لاعبين الأكثر تأثيراً في «دورينا»
الرياضة
10 لاعبين الأكثر تأثيراً في «دورينا»
اليوم 15:00
سلمان بن إبراهيم: نظمنا 11 بطولة آسيوية في 2023 بـ «نجاح لافت»
الرياضة
سلمان بن إبراهيم: نظمنا 11 بطولة آسيوية في 2023 بـ «نجاح لافت»
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©