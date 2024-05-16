خورفكان يحلم بـ «سيناريو المكرر» أمام الشارقة



فيصل النقبي (خورفكان)



يطمح خورفكان إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما نجح في الفوز على الشارقة بهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، وهو آخر انتصار لـ «النسور» على «الملك»، وتقابل الفريقان في الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، ورجحت كفة الشارقة بملعبه 4-1.

ويضع الجهاز الفني لخورفكان بقيادة نيبوشا على اللقاء آمالاً كبيرة، للخروج من «الوضع الصعب» الذي يعيشه الفريق، خاصة في ظل تبقي 3 جولات على النهاية، وصراع البقاء المحتدم الذي أشعله فريق الإمارات، ويقل «الصقور» 7 نقاط عن «النسور»، ولكن يملك 5 مباريات.

ويدرك الجميع في خورفكان أن مواجهة الشارقة لا تحتمل إلا حصد «العلامة الكاملة»، التي ربما تكون نقاط البقاء في «أدنوك للمحترفين».

وتبدو الصفوف مكتملة لدى «النسور» بشفاء المصابين، وعودة الغائبين عن التشكيلة الأخيرة أمام النصر، حيث لا يعاني الفريق أي غياب، ويعتمد على جميع العناصر الأساسية من الأجانب والمواطنين.

ويملك «النسور» 21 نقطة في المركز 12، وبالإضافة إلى لقاء الشارقة، يواجه الوحدة واتحاد كلباء.