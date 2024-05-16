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الرياضة

ابن سليّم يبرم اتفاقيّة مع الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا-1»

ابن سليّم يبرم اتفاقيّة مع الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا-1»
16 مايو 2024 13:14

 
القاهرة (الاتحاد)

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أبرم محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، اتفاقية مع ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لـ «الفورمولا-1»، تنص على التعاون بين الطرفين، لوضع استراتيجية جديدة لمستقبل بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، والتي ينظّمها الاتحاد الدولي.
وخلال حضوره جائزة ميامي الكبرى في مطلع الشهر، أكّد ابن سليّم أنّ العلاقة التي تجمع الاتحاد بـ«الفورمولا-1» مالك حقوق «الفورمولا-1» التجارية، هي اليوم الأقوى منذ بدايتها، لا سيّما وأنّ الطرفين يعملان باستمرار لتعزيزها وتنميتها.
وأضاف: «أتطلّع للعمل بشكل وثيق مع دومينيكالي لوضع خطة استراتيجيّة تضمن مستقبلاً واعداً لـ «الفورمولا-1».
ذلك ونشر الاتحاد الدولي للسيّارات بياناً مشتركاً مع إدارة «الفورمولا-1»، جاء فيه: تشهد بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» إقبالاً كبيراً ونمواً على مستوى العالم، وهي اليوم في أفضل حالٍ لها منذ انطلاقها. كما يلتزم الاتّحاد الدولي للسيّارات وإدارة «الفورمولا-1» بتحقيق أفضل مخرجات لهذه الرياضة على جميع الأصعدة».
وأضاف: «نحن نعمل على تطوير خطة استراتيجية جديدة تسمح لنا باغتنام فرص قيّمة لتطوير رياضة «الفورمولا-1»، وتسهم في إظهار كامل قدرات وإمكانات بطولة العالم التي ينظّمها الاتحاد العالمي.

الاتحاد الدولي للسيارات
الفورمولا-1
محمد بن سليم
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