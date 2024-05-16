24 نزالاً في «محاربي الإمارات»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تقام الجمعة بصالة «المارينا» في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، منافسات سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة على مدى يومين، بإقامة النسخة المشتركة العربية والأفريقية «49»، والدولية «50» الذهبية، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة، من نخبة المقاتلين من الوطن العربي وأفريقيا والعالم، يتنافسون على مدار اليومين 24 نزالاً قوياً، وتتضمن النسختين 5 ألقاب.

تبدأ المنافسات بالنسخة العربية الأفريقية، في الساعة السادسة مساء الجمعة، وتشهد 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة، بينما تتواصل المنافسات السبت بالنسخة الدولية في نفس التوقيت وتشهد 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن التفاصيل في مؤتمر صحفي حاشد في فندق شانجريلا في أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد المصارعة، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وتحدث من خلاله فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور نخبة أبطال الفنون القتالية المختلطة.

ومن أبرز لقاءات اليوم الأول المنازلة المرتقبة بين البطل الفلسطيني راني سعدة «13 فوزاً و4 خسائز، والبطل الجنوب أفريقي سيدريك دويك «10 انتصارات و6 خسائر»، والكويتي عبدالله البوشهري الذي خاض 15 نزالاً، فاز في 10، وخسر 5 مع الكاميروني جارويس ديا الذي لعب 17 نزالاًو وفاز في 10، وخسر 7، بالإضافة إلى وجود العراقي حسين سالم، ومعه علي يزيك من لبنان، ومحمود عاطف من مصر، والسنغالي ببابكار نيايج.

وتشهد النسخة الخمسون غداً أقوى النزالات من الناحية الفنية والمهارية، بمشاركة أسماء لامعة في سماء الفنون القتالية المختلطة، كما تشهد تتويج 3 أبطال في 3 فئات مختلفة، هم لقب وزن الذبابة بين ياماتو فوجيتا «4-11» من اليابان أمام إياجو ريبيرو «3-12» من البرازيل، ثم تتويج بطل وزن المتوسط في النزال الرئيسي المشترك بين شخبان الخاسوف «0-8» من روسيا ضد طاهر أبدليياف «2-16» من أذربيجان، وتختتم فعاليات «النسخة 50» بنزال بطولة وزن الريشة بين صامويل بارك»2-9» من السويد، ضد نجم محاربي والإمارات وفخر الأردن علي القيسي «7-15».



وأكد فؤاد درويش أن البطولة استطاعت على مدار السنوات الماضية، أن تؤكد مكانتها، وتجذب الجماهير من مختلف دول العالم، وذلك في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده منذ تأسيسها بالمسمى القديم «محاربي أبوظبي».

وأضاف: «منذ انتقال مسؤولية تنظيم البطولة إلى شركة بالمز الرياضية، عملنا على تكريس خبراتنا، ومواردنا من أجل دعم الحدث ليليق باسم الرياضة الإماراتية، وبدعم ورؤية القيادة الرشيدة، وصلنا بالبطولة إلى المكانة التي تستحقها، في ظل التطور الملحوظ لبطولات الفنون القتالية المختلطة على كافة الأصعدة».

وقال: «تفصلنا ساعات عن انطلاقة النسخة 50 من البطولة، وهو ما يجعلنا نعلن عن حصاد الفترة الماضية، الذي شهد إقامة 523 نزالاً، شارك فيهم 798 مقاتلاً من 100 جنسية، بالإضافة إلى 43 نزالاً على ألقاب البطولة في مختلف الفئات والأوزان».

وأوضح درويش أن النجاح الكبير للبطولة، والحرص على متابعتها، سواء من قبل الجماهير أو المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وكذلك وسائل الإعلام، يؤكد أن رسالتنا الهادفة لزيادة شعبية رياضات الفنون القتالية المختلطة تنمو بشكل كبير، وتحقق أهدافها، لتعزيز أهمية هذه النوعية من الرياضة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لشركة بالمز الرياضية، أن النجاح المستمر للبطولة خلال الفترة الماضية، جعل اللجنة المنظمة تقرر إطلاق سلسلتين للبطولة، الأولى كانت العربية في يناير 2021، والثانية الأفريقية في فبراير 2022.

وتوجه فؤاد درويش بالشكر إلى الجهات الراعية للحدث، والشركاء الاستراتيجيين، دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وقنوات أبوظبي الرياضية وUFC Fight Pass وغيرهم، وكما خص بالشكر عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث.