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الرياضة

ميلوش: لا أعترف بالحظ ولا أسرار في «الديربي»

ميلوش: لا أعترف بالحظ ولا أسرار في «الديربي»
16 مايو 2024 13:38

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أكد الصربي ميلوش ميلوبفيتش المدرب الصربي للوصل، جاهزية «الإمبراطور» لمواجهة نهائي «الكأس الأغلى» أمام غريمه النصر، وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للنهائي: «استعدادنا للنهائي المرتقب بدأ منذ الصيف الماضي، وتحضيراتنا تمضي بشكل جيد، في ظل منافستنا أيضاً على لقب الدوري».
وأضاف: «نعرف النصر بشكل جيد، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على المنافس، ولا أسرار في (الديربي)، وعلى اللاعبين التحلي بالشجاعة والرغبة في تحقيق الفوز، وأثق في لاعبي فريقي بشكل كامل»، لافتاً إلى جاهزية جميع عناصر الفريق باستثناء استمرار غياب بوبليتي.
وحول تأثير الخسارة الأخيرة في الدوري أمام الوحدة 1-4 على حظوظ فريقه في النهائي، قال: «عقب أي خسارة يتوجب عليك الوقوف مرة أخرى، والعمل على تصحيح الأخطاء من أجل الفوز في المباراة المقبلة»، و«لا أومن بالحظ بقدر العمل الجاد في الملعب، ونتشرف بالتواجد في النهائي والمطلوب من الجميع تقديم مستوى أفضل».
وشدد ميلوش الذي نجح في التفوق في مباراتين في الدوري أمام شرودر مع العين والنصر، على احترام المنافس، وقال: «التنافس يبقى بين اللاعبين في الملعب، وأكن كل الاحترام لمدرب الفريق المنافس»، لافتاً إلى جاهزية فريقه لكل الاحتمالات في المباراة بما فيها الوصول إلى «ركلات الترجيح»، معبراً عن أمله في أن يكون الوصل صاحب التاريخ العريض في كرة الإمارات أول المتوجين بـ «الكأس الأغلى» بتصميمها الجديد.

 

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