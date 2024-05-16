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الرياضة

علي سالمين: طموحنا «الثنائية»

علي سالمين: طموحنا «الثنائية»
16 مايو 2024 13:40

 

معتصم عبدالله (دبي)

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شدد علي سالمين قائد فريق الوصل على جاهزية «الأصفر» لمواجهة «ديربي النهائي»، وقال: «نقدم موسماً متميزاً على صعيد الدوري والكأس، والجميع يدرك أهمية النهائي وقيمة الكأس الأغلى حيث لا مجال للتعويض، ونستشعر المسؤولية من أجل تحقيق طموحاتنا».
وأضاف: «رغبتنا كبيرة في حصد ثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي، وأمامنا فرصة قد لا تتكرر كثيراً، وعلينا استغلالها بالشكل المطلوب»، لافتاً إلى أن خسارة الوصل مباراته الأخيرة في الدوري أمام الوحدة لن تؤثر على حظوظه في المنافسة على اللقبين».
وقال: «قادرون على الفصل ما بين المباريات، وتحويل الضغوطات السلبية إلى إيجابية، كوننا ما زلنا في صدارة الدوري ومنافسين على لقب الكأس الأغلى، والتتويج بالأخيرة يعزز فرصنا في تصحيح مسارنا في الدوري».

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