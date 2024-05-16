شرطة أبوظبي تطالب الجماهير بالحضور المبكر في نهائي الكأس



أبوظبي (الاتحاد)



أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تجمع الوصل والنصر يوم الجمعة، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام، وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد، والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور .

وأوضحت أن البوابات «مميز أ و1 و2 و3 و4 و5»، مخصصة لدخول جماهير الوصل والبوابات رقم «6 و7 و8 و9 و10، ومميز ب» مخصصة لدخول جماهير ومشجعي النصر.

وأشارت إلى أن المواقف الشمالية الخارجية لاستاد هزاع بن زايد تم تخصيصها لجمهور ومشجعي الوصل والمواقف الخارجية الجنوبية تم تخصيصها لجمهور النصر.