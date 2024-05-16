«أبوظبي اكستريم للجو جيتسو» تدشن «نسخة باريس»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت فعاليات أسبوع النزال للنسخة الرابعة من أبوظبي إكستريم (ADXC 4)، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى، مع مواصلة انتشار المبادرة الإماراتية الفريدة من نوعها حول العالم، والنجاح الذي حققته مؤخراً في النسختين اللتين أقيمتا في أبوظبي والبرازيل.

أقيمت فعاليات التدريب المفتوحة أمام وسائل الإعلام بمشاركة المقاتلين المشاركين في النزالات الرئيسية، وستقام ليلة النزالات يوم غد، بمشاركة نجوم في رياضة الجو جيتسو والجرابيلنج من حول العالم، وتتجه الأنظار نحو النزالين الرئيسين بين الإنجليزي مارك دياكيسيه والفرنسي بينوا سانت دينيس في الجرابيلنج، والنرويجي إسبين ماتيسين والفرنسي ليون لارمان في الجو جيتسو.

وتتميز البطولة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد، ويُشكل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات على الصعيد العالمي دافعًا قويًا لاستضافة بطولة أبوظبي إكستريم في باريس.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، اكتمال جميع الترتيبات لتنظيم الحدث في باريس، والذي يتوقع أن يجذب أعداد كبيرة من عشاق الفنون القتالية لعيش تجربة استثنائية مع نوع فريد وجديد من الفنون القتالية دخل «القفص»، إلى جانب قيمة الأسماء المشاركة للمقاتلين التي تحظى باحترام وتقدير على المستوى الدولي لما حققوه في مسيرتهم من انتصارات وإنجازات تضعهم في مصافي الأقوى في العالم في الوقت الحالي.