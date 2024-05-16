مانشستر سيتي يدخل الموسم الجديد بقميص 0106



ألمانيا (الاتحاد)



كشف نادي مانشستر سيتي وبوما، الشركة الرياضة العالمية، عن القميص الأساسي الجديد كلياً لموسم 24/25، الذي تم تصميمه باللون الأزرق السماوي مع التركيز على مدينة مانشستر، حيث يتميز برقم 0161 ضمن الزخارف، في إشارة إلى جذور النادي وارتباطه بمدينة مانشستر.

ويعتبر رقم مفتاح الاتصال 0161 الخاص بمدينة مانشستر أكثر من مجرد رمز اتصال، حيث يمكن رؤيته مكتوباً على أعمدة الإنارة، ومطبوعاً على القمصان.

وفي تعليق لها، قالت سيرينا جوسلينج، مديرة تجربة المشجعين المتكاملة والبيع بالتجزئة والترخيص، في نادي مانشستر سيتي: «في كل عام، توفر لنا الأطقم فرصة للتواصل مع جماهيرنا في مانشستر والمملكة المتحدة والعالم، حيث أصبحت القمصان والأطقم على نطاق أوسع، أكثر أهمية ورمزية بالنسبة للجمهور، ومن خلال دمج الرقم»0161«في الطقم الأساسي لهذا العام - وهو الشيء الذي يتردد صداه بقوة مع مدينة مانشستر - فإننا قادرون على ربط المشجعين حول العالم بالنادي وبمدينتنا بأسلوب مبتكر.

وأضافت: «يسعدنا أيضاً أن جميع قمصان Replica مصنوعة بالاعتماد على مبادرة PUMA's RE:FIBRE، حيث نواصل العمل لبناء مستقبل أكثر استدامة معاً».

وللاحتفال بإطلاق طقم مانشستر سيتي الأساسي الجديد وبالإبداع والثقافة في مانشستر، ظهر في فيديو الإطلاق الجديد ميكي تايلور (تايز)، مغني الراب القادم من مانشستر، الذي ألف ووضع الموسيقى التصويرية لفيديو إطلاق قميص المباريات المحلية MCR 0161.

وحول مشاركته في الإطلاق، قال تايز: «باعتبار أنني مشجع للسيتي، فإنه حلم أصبح حقيقة أن أكتب وأؤدي مقطوعة موسيقية لإطلاق طقم مانشستر سيتي الجديد، والاحتفال بالرمز 0161 وما يعنيه أن تكون منتمي إلى مانشستر. أحب تصميم القميص - إنه جديد، لكنه لا يزال يعكس معنى أن تكون مشجعاً للسيتي. آمل أن يتواصل المشجعون في جميع أنحاء العالم مع المقطع الغنائي، وأنا متشوق لرؤية الفريق وهو يرتدي هذا القميص الرائع».