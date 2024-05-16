دورتموند يعرض 50 مليون يورو على «الديك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينجح الدولي الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، والقادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني في الصيف الماضي، في تقديم أوراق اعتماد جيدة في «حديقة الأمراء» وأصبح في حكم المؤكد رحيله في الميركاتو الصيفي، وعودته إلى ألمانيا.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية مطلعة، أن سان جيرمان يدخل سوق الانتقالات القادمة بقوة، سواء على مستوى البيع أو الشراء، وإن هناك 3 لاعبين يغادرون مجاناً، وهم كيليان مبابي، والحارس الكوستاريكي كيلورنافاس، والمهاجم الفرنسي كورزاوا، بينما يبيع النادي ثلاثة آخرين، أبرزهم المهاجم كولو مواني الذي يمثل مفاجأة كبيرة، لأنه لم يمض إلا موسماً واحداً فقط مع الفريق.

والغريب أن أينتراخت الألماني لم يكن يرغب في بيع مواني، ولكن اللاعب هو الذي ضغط بشدة من أجل الرحيل، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب في سان جيرمان منذ وصوله، رغم كونه لاعباً دوليا «15مباراة دولية - 3 أهداف»، واشتراه النادي الفرنسي بمبلغ 90 مليون يورو، وهو رقم كبير جداً، وفقاً لما أكدته المصادر الفرنسية نفسها، إذ إنه لم يسجل إلا 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال الموسم الحالي، وهي محصلة لا تليق بلاعب دولي في منتخب «الديوك».

وكشفت صحيفة ليكيب النقاب عن أن بروسيا دورتموند الألماني يستهدف الحصول على خدمات هذا المهاجم، وعدد آخر من اللاعبين من أجل دعم صفوفه في الموسم الجديد، ولكنه ينتظر حتى ينتهي من «موقعة» نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد أول يونيو.

وقالت الصحيفة إن دورتموند ينوي التخلص من المهاجم الإيفواري سيباستيان هاللرالذي يتكرر غيابه بسبب الإصابة، كما ينوي بيع المهاجم الألماني من أصل كاميروني يوسفا موكوكو الذي لا يلبي طموحات الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كولو مواني يمثل أولوية أولى بالنسبة لبروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي، وإنه على استعداد لدفع 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته في حالة موافقة إدارة باريس على الرقم، وفي حالة عدم الموافقة فإن دورتموند يعرض الحصول على مواني على سبيل الإعارة مع خيار بالشراء.

أما إذا لم يُبد سان جيرمان اهتماماً بهذا العرض، فإن النادي الألماني يصرف النظر عن مواني، ويركز على محاولة الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الغيني سيرهو جيراسي المتألق مع شتوتجارت.