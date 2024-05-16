بطولة العالم للجودو تجمع 110 دول في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، اعتماد مشاركة 110 دول من 5 قارات مختلفة في منافسات البطولة التي تنطلق الأحد المقبل في «مبادلة أرينا» أبوظبي، وذلك مع إغلاق باب التسجيل رسمياً، ليكون الرقم القياسي الأكبر على صعيد جميع نسخ هذه البطولة، إذ تشهد النسخة الحالية إقبالاً كبيراً امتد حتى الساعات الأخيرة من الموعد النهائي، واعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الرياضيين المشاركين مع المنتخبات بإجمالي 682 رياضياً من الجنسين، بواقع 362 للرجال، و320 للسيدات.

ويتقدم منتخبنا الوطني قائمة المشاركين في المونديال المقبل، مع تواجد أهم وأبرز المنتخبات ذات التصنيف الأعلى دولياً، ومنها فرنسا، اليابان، البرازيل، كندا، ودول عربية هي مصر، السعودية، لبنان، البحرين، الجزائر وتونس.

كما سيكون المونديال على الموعد مع مشاركة نخبة من المصنفين الأوائل بتواجد أفضل 10 مصنفين على مستوى العالم في كل وزن لفئتي الرجال والسيدات، في قائمة يقودها الأسطورة الفرنسي تيدي رينير، ويبرز من الأسماء المشاركة التايواني ووي يانج في وزن تحت 60 كجم، المولدوفي دينيس فيرو في وزن تحت 66 كجم، البلجيكي ماتياس كاسي في وزن تحت 81 كجم، الطاجاكستاني تيمور راحيموف في وزن فوق 100 كجم، وفي فئة السيدات، الإيطالية أسونتا سكوتو في وزن تحت 48 كجم، والكندية كريستا ديجوتشي في وزن تحت 57 كجم، والكندية كاثرين بينارد في وزن تحت 63 كجم، والكرواتية باربرا ماتيتش في وزن تحت 70 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، أن حجم المشاركة على صعيد العدد والأسماء المصنفة الأولى عالمياً التي ستحضر في البطولة، يمنح دولة الإمارات شهادة تميز جديدة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية، وقال: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، على دعمها ورؤيتها الشاملة والثاقبة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أهم الوجهات الرياضية في العالم، لما تزخر به من مقومات تتفرد بها على صعيد الأمن والتسامح والمنشآت الرياضية الحديثة والمتطورة، والدعم للكوادر الوطنية التي باتت تكتسب خبرات متراكمة تؤهلها لإدارة هذا النوع من البطولات الكبرى بكل كفاءة واحترافية».

وأضاف: «استمرار التسجيل حتى الساعات الأخيرة من الموعد النهائي، يترجم حرص كافة الدول واللاعبين على المشاركة في المنافسات التي تعتبر الأكبر من حيث قوة النزالات المرتقبة، وبنفس الوقت يؤكد أن إقامة الحدث في الإمارات كان كفيلاً بزيادة أعداد الدول المشاركة مقارنة بالنسخ السابقة لنصل إلى 110 دول تضم أفضل لاعبي ولاعبات الجودو في الوقت الحالي، وهو رقم قياسي يؤكد مكانة الدولة التي تأتي بالصدارة دائماً».



القرعة السبت



تعكف فرق العمل المنظمة على إنجاز كافة الترتيبات عبر العمل على مدار الساعة، تمهيداً لانطلاق المنافسات التي ستكون محط أنظار العالم بأجمعه، مع سحب القرعة يوم السبت 18 مايو الجاري، فيما تقام المنافسات الفردية بالفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، ثم منافسات المنتخبات المختلطة يوم 24 من الشهر ذاته.