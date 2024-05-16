سلمان بن إبراهيم: نظمنا 11 بطولة آسيوية في 2023 بـ «نجاح لافت»

بانكوك (الاتحاد)



ترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة التايلاندية بانكوك، عشية انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد القاري.

تم خلال الاجتماع المصادقة على توصيات لجنة كرة القدم النسائية باختيار أستراليا وأوزبكستان لاستضافة نسختي 2026 و2029 من كأس آسيا للسيدات على التوالي، وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أستراليا وأوزبكستان على نيلهما شرف تنظيم النسختين القادمتين لكأس آسيا، معرباً عن شكره وتقديره لكل من الأردن والسعودية اللتين تقدمتا لملفات ترشيح أولية لاستضافة نسخة 2026.

وقال: أنا واثق من أننا سنشهد نسخة مثيرة وتنافسية عام 2026 في أستراليا، من خلال الشغف منقطع النظير بكرة القدم للسيدات، ما يمهد الطريق بشكل مثالي أمام أوزبكستان لتجاوز كل التوقعات في نسخة عام 2029، وأضاف: حققت كرة القدم النسائية في آسيا تطوراً كبيراً، خلال السنوات الأخيرة، ويُعتبر إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في وقت لاحق من هذا العام خطوة هائلة إلى الأمام من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمعايير اللعبة على مستوى المنتخبات الوطنية خلال العقود القادمة.

وثمن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس آسيا قطر 2023، حيث أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم أن الإنجازات الرائعة التي حققتها البطولة القارية تمثل حقبة جديدة من النمو والازدهار لكرة القدم الآسيوية.

وأضاف، «النجاح غير المسبوق لكأس آسيا في قطر 2023، هو لحظة فخر جماعية لنا، ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال التفاني الذي لا يتزعزع من أجل ازدهار كرة القدم الآسيوية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من خلال روح الوحدة والتضامن والتعاون، مؤكداً أن نجاح كأس آسيا يمثل أرضية خصبة لإطلاق مسابقات الأندية الجديدة، دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال آسيا للسيدات، ودوري التحدي الآسيوي، والتي من المقرر أن تغير مشهد البطولات القارية على صعيد الأندية، مع جوائز مالية أكبر وحوافز متزايدة.

وأشار بن إبراهيم إلى أن التنفيذ الناجح لما لا يقل عن 11 بطولة آسيوية في عام 2023 يشير أيضاً إلى الاستئناف الكامل لفعاليات كرة القدم الاسيوية، مشيداً بتعاون الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، ونهجها الذين يعتمد على المبادرة، في استضافة وتنظيم البطولات القارية بكل كفاءة واقتدار.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أهمية الإصلاحات داخل الاتحاد القاري لكرة القدم، ليس فقط على صعيد الحوكمة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تم تنفيذها عقب إنشاء مجموعة عمل الإصلاح في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكن أيضاً من خلال إعادة هيكلة إطار المسابقات.

وتابع: الاتحاد الآسيوي يقف بقوة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في تعزيز هيكل الحوكمة لدينا، ونشكر الاتحاد الدولي على دعمه المستمر في هذا المجال، الإصلاحات مهمة لمواكبة الأوقات المتغيرة، وقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الطليعة على صعيد إدخال التعديلات في الوقت المناسب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والمسابقات.

وخلال الاجتماع، أعلن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أسماء الأفراد الحاصلين على جوائز الاتحاد الآسيوي للتميز والإنجاز مدى الحياة، وهي الجوائز التي تُكرم الأفراد الين قدموا مساهمات ساعدت على ارتقاء كرة القدم الآسيوية، وتركوا بصمة لا تمحى على مجتمع اللعبة.